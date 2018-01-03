嘉大助農民取得國際認證 有利行銷歐美

沈榮壽說，全球優良農業生產規範課程，在訓練學員了解GLOBAL G.A.P.驗證各項規定範疇，作為進入這項驗證的前哨站；培訓並通過測驗的學員，所經營的農場及農產品即可申請驗證。

嘉大園藝學系主任沈榮壽今天向中央社記者表示，嘉義縣農業處辦理「2017嘉義縣新時代農學院學程」人才培訓計畫，由嘉大園藝學系承辦GLOBAL G.A.P.課程、TAP農產品產銷履歷輔導員課程以及特色農業技術課程。

沈榮壽指出，推動國際認證GLOBAL G.A.P.是世界潮流，目前有126個國家認同這項認證，協助農民取得認證，除了提升嘉義縣優質農產品的國際知名度外，更有利於行銷歐、美、日等先進國家。

沈榮壽表示，曾有一名台商前往越南種植1600多公頃的百香果，因取得國際認證GLOBAL G.A.P.，順利行銷至歐美等國家；嘉大承辦這三大特色課程，就是為嘉義縣優質農產品尋找國際通路，同時為民眾找出健康農產品。

「2017嘉義縣新時代農學院學程」人才培訓計畫，今天在嘉義縣創新學院辦理說明會，由沈榮壽主持，農業生產者、欲從事相關農事或對農業有興趣的鄉親，都可報名參加，課程自22日起陸續開課，詳情可上網嘉義縣農業處（https://agriculture.cyhg.gov.tw/Default.aspx）最新訊息（新聞資訊）查詢。1070103