NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈五個方法　打造2018年理財計畫新台幣連2升　但沒攻上29.5理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

嘉大助農民取得國際認證 有利行銷歐美

中央社2018/01/03 15:21
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）國立嘉義大學園藝學系承辦嘉義縣政府農業人才培訓計畫，協助農民取得國際認證GLOBAL G.A.P.（全球優良農業生產規範），有利於將農產品行銷歐、美、日等先進國家。

嘉大園藝學系主任沈榮壽今天向中央社記者表示，嘉義縣農業處辦理「2017嘉義縣新時代農學院學程」人才培訓計畫，由嘉大園藝學系承辦GLOBAL G.A.P.課程、TAP農產品產銷履歷輔導員課程以及特色農業技術課程。

沈榮壽說，全球優良農業生產規範課程，在訓練學員了解GLOBAL G.A.P.驗證各項規定範疇，作為進入這項驗證的前哨站；培訓並通過測驗的學員，所經營的農場及農產品即可申請驗證。

沈榮壽指出，推動國際認證GLOBAL G.A.P.是世界潮流，目前有126個國家認同這項認證，協助農民取得認證，除了提升嘉義縣優質農產品的國際知名度外，更有利於行銷歐、美、日等先進國家。

沈榮壽表示，曾有一名台商前往越南種植1600多公頃的百香果，因取得國際認證GLOBAL G.A.P.，順利行銷至歐美等國家；嘉大承辦這三大特色課程，就是為嘉義縣優質農產品尋找國際通路，同時為民眾找出健康農產品。

「2017嘉義縣新時代農學院學程」人才培訓計畫，今天在嘉義縣創新學院辦理說明會，由沈榮壽主持，農業生產者、欲從事相關農事或對農業有興趣的鄉親，都可報名參加，課程自22日起陸續開課，詳情可上網嘉義縣農業處（https://agriculture.cyhg.gov.tw/Default.aspx）最新訊息（新聞資訊）查詢。1070103

鎧勝獲8銀行授信3.6億美...東門南門市場啟動改建 明...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan