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中央社

禽流感病毒重組快 撲殺防疫還要產業升級

中央社2018/01/03 15:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）入冬以來，農委會主動至鴨場採樣監控禽流感，發現最近的H5N6病毒與去年2月爆發的基因型不同；學者今天表示，病毒重組快，先撲殺是對的，但也要加強產業升級、生物安全管理。

去年2月發生人畜共通的H5N6亞型高病原性禽流感疫情，入冬後防疫重點轉向關注H5N6再襲台。但是，農委會最近發布主動監測結果，鴨場發現低病原性H5N6亞型禽流感，候鳥監測則是高病原性H5N6亞型禽流感，都與去年2月疫情的病毒株不同。

農委會已確診鴨場的H5N6確診案例，不會感染人，屬於低病原性，但是農委會已經對發生疫情的禽場採取撲殺作業。

台大獸醫專業學院教授費昌勇說，他沒有取得病毒資料及參與研析，難以解讀病毒演進現況，但是病毒的演變可能已快過研究的速度。

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，沒取得病毒做研究，沒辦法了解病毒演進發生什麼事，但是公布的兩次H5N6病毒，都跟去年2月發生的H5N6疫情病毒株不一樣，確實是有基因重組的情形。

周晉澄說，先撲殺是對的，可以阻斷病毒重組、演變，是最緊急的防疫控制，重點是速度要快，掌控時間；其次，研究同步進行，建立病毒資料，可了解演進。

他也說，除了研究候鳥帶來新病毒，禽場落實生物安全現代化管理也很重要的，否則舊型的病毒持續存在環境中，也會引發疫情，建議相關應變機制要隨時調整，例如若是業者的生物安全措施不良引發疫情，要改成不能取得同樣的補償，藉此促使產業升級。1070103

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