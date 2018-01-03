禽流感病毒重組快 撲殺防疫還要產業升級

（中央社記者楊淑閔台北3日電）入冬以來，農委會主動至鴨場採樣監控禽流感，發現最近的H5N6病毒與去年2月爆發的基因型不同；學者今天表示，病毒重組快，先撲殺是對的，但也要加強產業升級、生物安全管理。

去年2月發生人畜共通的H5N6亞型高病原性禽流感疫情，入冬後防疫重點轉向關注H5N6再襲台。但是，農委會最近發布主動監測結果，鴨場發現低病原性H5N6亞型禽流感，候鳥監測則是高病原性H5N6亞型禽流感，都與去年2月疫情的病毒株不同。

農委會已確診鴨場的H5N6確診案例，不會感染人，屬於低病原性，但是農委會已經對發生疫情的禽場採取撲殺作業。