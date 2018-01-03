NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈五個方法　打造2018年理財計畫新台幣連2升　但沒攻上29.5理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

牧德打破Q4淡季魔咒 去年12月營收連七登頂年增1

鉅亨網2018/01/03 15:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布去年 12 月營收，達 1.78 億元，為去年以來連續第七個月單月營收新高，月增 2.31%，年增 1.8 倍；2017 年營收 14.21 億元，年增 74.47%。

牧德去年第 4 季營收 5.22 億元也創新高紀錄，季增 41.13%，年增 1.06 倍。牧德在第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，也打破營收在第 4 季將下滑的魔咒。且在牧德第 4 季營收向上成長同時，法人估牧德 2017 年賺回一個股本不成問題，預估 2018 年牧德每股純益將達 14 元。

牧德第 3 季營收以 3.7 億元創新高，毛利率為 59.89%，單季稅後純益為 1.15 億元，每股純益達 2.7 元，前 3 季累計稅後純益 2.67 億元，每股純益 6.26 元。

牧德去年以來力拚 PCB 軟硬板 AOI 自動化檢測新機交貨，生產線爆滿，加上第 4 季還有新產品開始交貨，譜出 5.22 億元的單季歷史新高紀錄，同時將力拚來自中國大陸 PCB 訂單，預期至 2018 年第 1 季出貨量都將不錯，可望改變過往來每年第 1、4 季業績清淡表現。

牧德股價今天早盤跳空開高開在 215.5 元，最高 217 元，最低價為 212.5 元，收盤價報 216 元，較昨日上漲 5.5 元，成交量 1014 張。

牧德日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字牧德headline
「氣泡男孩症」有救了：英國...金正恩桌上有核武按鈕又怎樣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan