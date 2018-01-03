牧德打破Q4淡季魔咒 去年12月營收連七登頂年增1

印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布去年 12 月營收，達 1.78 億元，為去年以來連續第七個月單月營收新高，月增 2.31%，年增 1.8 倍；2017 年營收 14.21 億元，年增 74.47%。

牧德去年第 4 季營收 5.22 億元也創新高紀錄，季增 41.13%，年增 1.06 倍。牧德在第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，也打破營收在第 4 季將下滑的魔咒。且在牧德第 4 季營收向上成長同時，法人估牧德 2017 年賺回一個股本不成問題，預估 2018 年牧德每股純益將達 14 元。