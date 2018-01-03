劉建國質疑森林區保護降低 農委會澄清

劉建國與多個環保團體上午在立法院召開記者會，監督全國國土計畫聯盟指出，農委會目前正修訂法規及主導「全國國土計畫」，要廢除山坡地及森林的保育，並鬆綁開發。聯盟呼籲，政府應該重視山坡地、森林及海洋保育，全國國土計畫應該嚴謹規範。

（中央社記者蘇龍麒、楊淑閔台北3日電）民主進步黨立委劉建國今天表示，森林保護與山坡地植物是保護台灣、抑制揚塵最好的方式，但農委會竟要求將森林區的保護降低。農委會表示，未來國土計畫法上路，也要遵守水保法、環評的法規、審查機制。

他說，雖然現在是新年，但卻無法恭賀新年快樂，因為台灣霾害越來越嚴重，環保署與地方政府積極因應空氣污染，但森林保護、山坡地植物就是保護台灣、抑制揚塵最好的方式 不曉得為什麼農委會要將不應降級的思考降級，應該說明清楚。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，農委會修正連六級坡都不需要加強保育，大開保育倒車，也無視目前水庫淤積嚴重，不僅可能有數十萬公頃山坡地不列入全國國土計畫的「國土保育二」，連區域計畫劃定的森林區，都要鬆綁，這樣根本就是為了「清境」等高山違法開發解套，主事者是農委會，環團要求林聰賢下台。

農委會林務局森林企劃組組長張岱表示，森林區是目前區域計畫法的使用分區名詞，未來國土計畫法會取代區域計畫法，名詞也會更換，還是會有對應的保育規範，相關分類其實是由內政部營建署處理的。

他舉例，林務局管理的國有林，目前的國土保安區、自然保護區，將會列入國土保育地區第一類；林木經營區、森林育樂區，則將列為國土保育地區第二類。

環團質疑目前水庫淤積嚴重，可能有數十萬公頃山坡地不列入全國國土計畫的「國土保育二」，連區域計畫劃定的森林區，都要鬆綁，根本是為了「清境」等高山違法開發解套。

他重申，分類由營建署處理；清境民宿開發爭議，檢方成立專案小組調查時，有關占到國有林地邊緣，已做排除處理，其實大多是國產署、退輔會、台大實驗林的地涉入較多；至於開發，即便未來國土計畫法上路，也要遵守水保法、環評的法規、審查機制。

內政部營建署城鄉發展分署分署長陳繼鳴表示，國土保育區不能申請開發許可利用做大規模開發，這與過去的區域開發計畫不一樣，「就不能申請」；第二，森林區為何拿掉？當初區域計畫的劃設就是國有林班地等等通通叫做森林區，未來國土計畫發布後取代區域計畫法，分區會不見，拿掉不是不重要，那個部分已經有了。1070103