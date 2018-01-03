奇力新以15.9%溢價併美磊 未來將瘦身

換股比例是奇力新以每普通股0.73股換發美磊普通股1股，若按照奇力新2日收盤價101元計算，換發美磊普通股1股、2日收盤價63.6元，溢價幅度約15.9%。

奇力新表示，與美磊今天分別召開董事會，決議由奇力新以發行新股的股份轉換方式，取得美磊100%股權。

奇力新和美磊今天下午分別在證交所和櫃買中心舉辦重大訊息說明會，說明奇力新透過股份轉換取得美磊股份事宜。

奇力新將增資發行新股共計約6823萬股給美磊持股股東，雙方預計今年3月1日召開股東臨時會討論此案，暫定7月1日為股份轉換基準日。

股份轉換完成後，美磊將成為奇力新100%持股子公司，在股份轉換基準日終止上櫃，後續將撤銷公開發行。

鐘世英指出，溢價率約15%的發行新股股份轉換，溢價率相對合理，在股份轉換取得美磊100%股權後，奇力新股本將增加到接近30億元，大約29.6億元，未來將會進行降低股本計畫，維持適當股本結構。

在產能布局方面，美磊在中國大陸昆山廠擴建第3期廠房，預計今年6月到7月可完工。若新產能滿載，昆山廠整體產能可擴增50%，主要布局一體成型電感、Assembly Type Inductors、網路變壓器、天線等4大產品。

鐘世英指出，奇力新產能以越南廠和中國大陸湖南廠為兩大生產基地，考量生產效益，未來可能規劃取得美磊100%股權後，將進行廠區整併，越南廠將以量產型產品為主，湖南廠以成熟型產品為主。

在車用產品應用布局，鐘世英表示，奇力新客戶以歐洲和日本與韓國為主，美磊著重在美國客戶，奇力新車用客戶較廣，美磊在美國耕耘車用客戶較深，雙方可以互補達到最大效益。

鐘世英表示，兩家公司結合後，市占率可超過10%，未來在全球電感元件市場排名可往前3名邁進。雙方結合後，未來將組成國家隊打世界盃，在全球電感市場發揮競爭力。

奇力新電感產品線涵蓋大小尺寸一體成型功率電感，以及繞線電感和積層式電感，也自主研發粉末材料。

美磊產品線包括一體成型功率電感、各類射頻通訊元件、功率和訊號線圈電感元件等。美磊在高階伺服器、交換機和車用功率電感元間深耕許久。

法人表示，美磊產品持續切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電動車供應鏈，從新車款擴及到其他電動車款。1070103