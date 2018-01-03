脫北前公使：金正恩意圖破壞中美合作

太永浩表示，金正恩向南韓拋出對話橄欖枝、向美國放出「核按鈕」威脅言論，同時接受中國提出的「雙暫停」提議，可能意在破壞中美就北韓核問題的合作。

南韓媒體報導引述太永浩分析金正恩新年賀詞指出，金正恩試圖藉此破壞韓中美就北韓核問題的合作，北韓參加平昌冬奧也是實現這一戰略目標的手段之一。

太永浩表示，北韓可能以接受中國「雙暫停」（北韓停止飛彈試射、核試威脅，韓美則暫停軍演）為條件，要求中國為平壤和華盛頓對話創造條件。

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）投誠南韓的前北韓駐英國公使太永浩指出，北韓領導人金正恩透過新年賀詞接納中國提議但美國反對的「雙暫停」，可能意在破壞中美合作壓制北韓核問題。

報導指出，太永浩還表示，在國際社會不斷加大對北韓制裁力度的情況下，只有南韓表態願與北韓對話，因此，北韓以此為槓桿尋求制裁局面的突破口，道理其實很明白。

金正恩稱有意派團參加平昌冬奧，太永浩分析，這意味著金正恩不會只派出「小規模」代表團或選手團前來南韓，至少還會派出藝術團，給世人留下北韓與南韓共慶民族盛事的印象。

對於北韓參加平昌冬奧代表團團長人選問題，太永浩透露，北韓將領導人金正恩的話視為「最高命令」，因此，絕對會派團參加平昌冬奧，但目前尚難定奪究竟由崔龍海，還是金與正領軍。

北韓如果派金正恩胞妹金與正率團來韓，簡直就是金正恩以血肉親族來與南韓進行賭博。

太永浩2016年8月底攜同妻子兒女投奔南韓，目前在南韓國家安全戰略研究院任職。南韓國家安全戰略研究院是國家情報院旗下的研究機構，主要研究北韓的外交、安全政策。1070103