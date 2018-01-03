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中央社

學習樂器譜寫作種子 邱慶越獲文學獎

中央社2018/01/03 15:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中常春藤高中邱慶越以學習樂器bass的經驗為題，寫了「冷冷弦上說Bass」獲新北市文學獎散文佳作，他說，寫作讓人變得更敏銳、思慮更完整，會持續以寫作讓自己有更圓滿的回憶。

17歲邱慶越來自苗栗，現就讀台中常春藤高中二年級，自國中三年級開始嘗試參加文學獎，不僅榮獲3次夢花文學獎，也入圍2次全球華文文學獎，此次以隨筆創作寫下學習音樂的經驗，獲新北市文學獎散文佳作。

邱慶越今天表示，當初學bass是聽大哥邱慶淩的建議，因大哥樂器學得雜，有鋼琴、吉他、小提琴等，他小時候也學過鋼琴，後來大哥認為bass跟他的冷中帶暖的性情很像，所以建議他學bass。

邱慶越認為，bass常被當作附屬樂器，在樂團中雖是伴奏角色，但演出時若是少了Bass又顯得美中不足，「老二哲學」在bass中更是顯露無疑。因此他很鍾愛bass在音樂中的角色，bass的優越感就在它低鳴中的高明，讓他知道要做個低調而有份量的人。

邱慶越和哥哥弟弟都是文學獎的常勝軍，他指出，文學獎是檢視自己寫作品質最好的舞台，能夠和哥哥弟弟一起投入文學的創作是相當美好的青春回憶，可以參與文學獎頒獎典禮，更可以在第一線和知名作家與同好交流，也是開闊視野和惕勵自己的最好途徑。1070103

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