學習樂器譜寫作種子 邱慶越獲文學獎

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中常春藤高中邱慶越以學習樂器bass的經驗為題，寫了「冷冷弦上說Bass」獲新北市文學獎散文佳作，他說，寫作讓人變得更敏銳、思慮更完整，會持續以寫作讓自己有更圓滿的回憶。

17歲邱慶越來自苗栗，現就讀台中常春藤高中二年級，自國中三年級開始嘗試參加文學獎，不僅榮獲3次夢花文學獎，也入圍2次全球華文文學獎，此次以隨筆創作寫下學習音樂的經驗，獲新北市文學獎散文佳作。

邱慶越今天表示，當初學bass是聽大哥邱慶淩的建議，因大哥樂器學得雜，有鋼琴、吉他、小提琴等，他小時候也學過鋼琴，後來大哥認為bass跟他的冷中帶暖的性情很像，所以建議他學bass。