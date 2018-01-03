社福預算遭擱置 中市府：執行顧及合法性

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市議員顏莉敏今天指出，市府以「簽切結書」「延遲開標」等方式，讓社福團體本可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，現都遭擱置；中市府回應，顧及民眾權益及合法性。
台中市107年度總預算遭擱置，國民兩黨團自元旦起天天召開記者會，雙方隔空交火。
台中市議會國民黨團執行長顏莉敏指出，市府以「簽切結書」「延遲開標」等方式，讓社福、弱勢團體本可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，現在都被擱置。她痛批，「市府怎麼可以拿社團來威脅議會，製造恐慌」。
台中市政府發布新聞稿回應，因107年預算依法尚未完成審查，為不影響民眾權益，又必須合乎法令的情況下，部分延續性計畫才被迫與廠商簽一份切結書。延續性計畫下的標案，暫以標價總額進行，後續視預算審查情況再做調整，而新興計畫則是礙於預算未通過被迫暫停執行。
民進黨團連日來列舉社福補助、社宅入住、改善空汙等多項政策，均因預算未通過，無法執行。總召李天生今天痛批，「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」隨著預算被擱置，改善空汙大受影響，國民黨團卻視若無睹。
國民黨團總召李中表示，依法會期結束前，若預算審議未完成，除了新科目，市府可先行發包，待預算通過再執行，此兩案都是延續性計畫，都可照常執行。1070103