社福預算遭擱置 中市府：執行顧及合法性

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市議員顏莉敏今天指出，市府以「簽切結書」「延遲開標」等方式，讓社福團體本可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，現都遭擱置；中市府回應，顧及民眾權益及合法性。

台中市107年度總預算遭擱置，國民兩黨團自元旦起天天召開記者會，雙方隔空交火。

台中市議會國民黨團執行長顏莉敏指出，市府以「簽切結書」「延遲開標」等方式，讓社福、弱勢團體本可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，現在都被擱置。她痛批，「市府怎麼可以拿社團來威脅議會，製造恐慌」。