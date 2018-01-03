女性腹股溝疝氣不留疤 長庚首創新療法

簡單來說，腹股溝疝氣就是下腹壁破洞，導致腸子卡在洞裡，就像被橡皮筋勒住，長期下來恐導致洞口愈來愈大，嚴重甚至會導致腸阻塞、壞死。

台北長庚醫院今天上午舉辦醫療成果記者會，嘉義長庚醫院小兒外科主任王世憲表示，「腹股溝疝氣」發生率約為6%，好發於老年人、兒童2大族群，其中男性遠多於女性，統計發現，每位男性一生約有27%機會得到疝氣，女性則是3%。

（中央社記者張茗喧台北3日電）過去治療女性「腹股溝疝氣」，只能利用手術把腸子歸位、把破洞縫合，恐留下3到5公分疤痕。長庚醫院2年前開始以腹腔鏡手術治療腹股溝疝氣，僅需半小時且無疤痕，創全台首例。

而男性之所以比女性容易罹患腹股溝疝氣，主要和骨盆形狀有關，王世憲解釋，女性的骨盆就像台灣的碗公，上、下寬度差不多，壓力分布較平均；而男性的骨盆長得就像日本的碗，上寬、下尖，承受的壓力也較大，因此也容易破洞導致疝氣。

王世憲說，傳統手術是從腹股溝附近的皮膚開刀，找出疝氣囊，先把腸子歸位再縫合內環開口，手術約30至50分鐘並住院1、2天，但會留下一道3到5公分疤痕，影響美觀。

嘉義長庚醫院兒童外科多年前開始利用腹腔鏡手術治療兒童疝氣，至今已累計100多個案例，2年前也將此技術應用到婦女疝氣上，不僅將手術時間縮短到15至30分鐘，而且可以一併檢查另一側是否有疝氣，術後不需住院，幾乎不會留下疤痕，是國內首次將腹腔鏡手術用於治療婦女疝氣。

王世憲指出，目前嘉義長庚已有4位婦女接受此精細手術，年齡介於18歲至30歲，也沒有復發或其他相關後遺症，但因男、女性的腹股溝疝氣成因不同，此技術無法用於治療男性。

王世憲強調，女性發生疝氣的比率雖不高，但因位在私密處容易被忽略，有高達50%女性不知罹患疝氣、延誤就醫，特別是懷孕、經常負重、便秘及咳嗽的女性，因肚子經常用力，腹壓也會增加，洞口更容易撐開，應特別注意疝氣發生。1070103