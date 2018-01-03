魏明谷提構想 50歲以上員警不值大夜

彰化縣長魏明谷指出，看到嶄新的廳舍，相信對於警察的工作效率有幫助，縣府對於警察辦公處所更新不遺餘力，對於警察的福利也跟以前相比好還要更好，像是警察的超勤津貼，每個人都增加了新台幣6萬元，而且警察同仁們還要輪班很辛苦，一年增加了6億元的人事費用，作為補償。

面對縣長的要求，彰化縣警察局則回應指出，50歲以上資深外勤員警的勤務編排，授權分局及直屬外勤基層單位主管，以不編排深夜勤務為目標。

魏明谷說，警察同仁的健康檢查補助也提升到每人5000元，文康活動的費用也增加到2000元，而為了建構治安無死角的環境，也建置了8500多個監視器，最終的目標則是1萬個，布下天羅地網，治安無死角，警察坐在辦公室就可以辦案。

魏明谷表示，為了減輕警察同仁的辛勞，他要求警察局長不要讓50歲以上的警察輪大夜班，讓他們過正常的生活，這樣的話，警察就不會想要退休，才能貢獻自己的經驗和能力。

不過在落成典禮上，楊崇德對於縣長提出的構想，沒有當場回應；彰化縣警察局則是發出新聞稿回應指出，縣警局授權各分局及直屬大隊外勤基層單位主管，以不編排深夜勤務為目標，但仍應視50歲員警比例及尊重個人意願、員警體能狀態，在不影響整體勤務運作又可調整員警體能為前提下，妥適編排資深員警勤務。1070103