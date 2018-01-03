魏明谷提構想 50歲以上員警不值大夜

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣長魏明谷今天上午參加彰化縣警察局鹿港分局秀水分駐所落成典禮時，要求彰縣警局長承諾不要讓50歲以上的警察值大夜班，這樣警察就不會想要退休，貢獻自己的能力與經驗。
面對縣長的要求，彰化縣警察局則回應指出，50歲以上資深外勤員警的勤務編排，授權分局及直屬外勤基層單位主管，以不編排深夜勤務為目標。
彰化縣警察局鹿港分局秀水分駐所新建辦公廳舍3日上午舉行落成典禮，出席的貴賓則有彰化縣長魏明谷、彰化縣警察局長楊崇德以及秀水鄉長梁禎祥等人。
彰化縣長魏明谷指出，看到嶄新的廳舍，相信對於警察的工作效率有幫助，縣府對於警察辦公處所更新不遺餘力，對於警察的福利也跟以前相比好還要更好，像是警察的超勤津貼，每個人都增加了新台幣6萬元，而且警察同仁們還要輪班很辛苦，一年增加了6億元的人事費用，作為補償。
魏明谷說，警察同仁的健康檢查補助也提升到每人5000元，文康活動的費用也增加到2000元，而為了建構治安無死角的環境，也建置了8500多個監視器，最終的目標則是1萬個，布下天羅地網，治安無死角，警察坐在辦公室就可以辦案。
魏明谷表示，為了減輕警察同仁的辛勞，他要求警察局長不要讓50歲以上的警察輪大夜班，讓他們過正常的生活，這樣的話，警察就不會想要退休，才能貢獻自己的經驗和能力。
不過在落成典禮上，楊崇德對於縣長提出的構想，沒有當場回應；彰化縣警察局則是發出新聞稿回應指出，縣警局授權各分局及直屬大隊外勤基層單位主管，以不編排深夜勤務為目標，但仍應視50歲員警比例及尊重個人意願、員警體能狀態，在不影響整體勤務運作又可調整員警體能為前提下，妥適編排資深員警勤務。1070103