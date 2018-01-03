澎東吉燈塔員工採紫菜失蹤 遺體尋獲

（中央社澎湖縣3日電）明年將可屆齡退休的澎湖東吉燈塔魏姓技工，昨天清晨獨自駕船前往無人島「鋤頭嶼」採紫菜卻失蹤，海巡與空勤隊全力搜尋，今天下午2時餘，在將軍澳嶼海域發現魏男，但他早已死亡。

澎湖第八海巡隊昨天接獲東吉燈塔主任張本源的電話報案指稱，魏姓技工在下班之餘，趁潮汐退潮之際，獨自一人駕船筏前往「鋤頭嶼」採紫菜，至今人員去向不明，請求協尋。

張本源說，搜尋人員今天登島搜尋，發現魏姓技工所採的紫菜還置放在島上，船隻也泊靠在避風處，但卻找不到魏員的行蹤，擔心可能在採紫菜時，疑平台岩壁濕滑，不慎摔倒落海，加上出海時魏未帶手機，無法聯絡，海巡、空勤隊、海管處與東吉漁船動員在海面持續搜尋。