登山客未攜定位及通訊設備　中市府開首張罰單

消防局表示，為保障登山客安全，市府訂定「台中市登山活動管理自治條例」規定，經行政院105年11月16日核定，並於同年11月24日公布。東卯山屬於該自治條例第五條的公告山域，從事該山域登山活動應攜帶具定位功能，包括衛星定位儀、可定位的智慧型手機或其他具定位功能等器材，以及緊急聯絡的通信設備，包括衛星電話、手機、無線電或可對外通訊等裝備。

台中市消防局指出，和平區東卯山跨年時發生山域事故，消防局12月31日接獲通報後，立即出動直升機1架次、搜救人員63人次，進行3天搜救；詎料，該名登山客於2日已自行返家。由於當事人當事人雖平安脫困，但已違反「台中市登山活動管理自治條例」規定，未攜帶具定位功能及緊急聯絡的通信設備，市府將處3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

由於入秋後，天色容易迅速轉暗，消防局建議登山民眾應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己腳程，提早規劃登山與下山時間。若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全，留在原地等待救援；若攜帶無線電，可使用145.00頻率緊急呼叫求援。