中國出行領域廝殺 滴滴摩拜互搶對方餅

（中央社台北3日電）中國大陸出行領域廝殺激烈，叫車平台「滴滴出行」傳出近期將買下小藍單車，進軍共享單車市場；而共享單車巨頭摩拜也大肆在出行領域擴張，去年6月已註冊新的「摩拜出行服務有限公司」。
界面新聞根據中國大陸新媒體「36氪」消息報導，滴滴將在近期完成對小藍單車的收購，並已簽署收購協議。同時，滴滴正在孵化一個共享單車業務，收購小藍單車是第一步。不過這些說法尚未得到滴滴確認。
報導指出，滴滴是最早推動共享單車合併的一方，而且它的合併方案的目標是拿到合併後的管理權，繼續控制出行生態。
於是滴滴很快找到股東騰訊，不過同時身為滴滴與摩拜大股東的騰訊不想放棄合併後的控制權。鑑於與滴滴合作，騰訊的話語權還是很足，所以騰訊也是傾向合併，和滴滴保持默契。
但摩拜管理層極端抵制合併，覺得主要勁敵ofo小黃車快撐不下去，也不會拿到新一輪融資，只要耗著就可以了。
摩拜創辦合夥人、天使投資人以及董事長李斌其實希望合併，因為太燒錢了，再不控制未來可能會崩盤。但李斌不可能同意由滴滴來控制合併後的公司。
除了騰訊，滴滴與摩拜的合併方案沒有得到任何支持。
事實上，摩拜的野心已經不限於共享單車了，早在2017年6月，就註冊了新的「摩拜出行服務有限公司」，與首汽約車戰略合作叫車平台，連接「嘀嗒拼車」，布局電動汽車分時租賃。
另外，界面新聞指出，摩拜也在暗中接觸美團，後者是摩拜的投資人，也在覬覦出行領域，涉足叫車和分時租賃。兩者接下來或會走到一起，結成「反滴滴聯盟」。1070103