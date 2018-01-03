中國出行領域廝殺 滴滴摩拜互搶對方餅

（中央社台北3日電）中國大陸出行領域廝殺激烈，叫車平台「滴滴出行」傳出近期將買下小藍單車，進軍共享單車市場；而共享單車巨頭摩拜也大肆在出行領域擴張，去年6月已註冊新的「摩拜出行服務有限公司」。

界面新聞根據中國大陸新媒體「36氪」消息報導，滴滴將在近期完成對小藍單車的收購，並已簽署收購協議。同時，滴滴正在孵化一個共享單車業務，收購小藍單車是第一步。不過這些說法尚未得到滴滴確認。

報導指出，滴滴是最早推動共享單車合併的一方，而且它的合併方案的目標是拿到合併後的管理權，繼續控制出行生態。