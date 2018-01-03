貴州茅台滴滴如金 2兩茅台酒等於1克黃金

除了股價，茅台的酒價也上漲了。據央視財經報導，2017 年 3 月，酒價上漲趨勢明顯。茅台當時提出官方零售價每瓶 1299 元。但由於市場普遍缺貨嚴重，消費者往往在 1500 元以上才能買到，而價格最高時茅台酒被炒到 1800 元。

市場又發「酒瘋」了，上週五 (2017 年 12 月 29 日) 貴州茅台 (600519-CN) 股價創出歷史新高，茅台酒價也要在 2018 年起上調 18%，業內甚至預測，茅台門店售價將逼近 2000 元 (人民幣，下同)。而以飛天茅台目前每瓶 1499 元計算，2 兩茅台酒等於 1 克黃金的價格，簡直是滴滴如金。

今天茅台出廠價由 819 元提高到 969 元，終端建議零售價 1499 元，雖然提價了，但是市場缺貨的現象還是很嚴重。酒仙網上現茅台飛天 53 度價格為 1299 元，京東目前標價是 1499 元，有些地方甚至炒到 1850 元，但都處於缺貨的狀態。

按照飛天茅台 1499 元 / 瓶的價格來看，簡單計算，2 兩茅台接近於 1 克黃金的價格。

經銷商囤貨現象嚴重。酒老闆連鎖總經理馬國民說，如果有貨的話，他們門店的茅台酒價格將會漲到 2000 元左右。

事實上，去年 4 月，貴州茅台酒廠就處於無貨可發的狀態，而本次的提價將使茅台公司淨利潤率提高 10% 左右，據測算增加稅後淨利潤 60 億元以上。

若按照之前 819 元出廠價計算，批發商賣一瓶茅台酒可以賺 700 元左右，批發毛利潤高達 85%，賺得比茅台酒廠要多，因為酒廠生產需要不少成本，而且人工成本每年都在提高，這次茅台提高出廠價，批發商的利潤空間大概壓縮了 20% 多。

根據茅台基酒產量的數據顯示，2016 年生產 3.9 萬噸，2017 年 4.3 萬噸，預計 2020 年 5 萬噸。由於茅台鎮的核心主產區只有 2.5 平方公里，擴建成本高，因此短期內茅台酒廠大規模提高產量的可能性不大，一瓶茅台酒從生產到出廠需要 5 年時間，供應量有限。

回到股票市場，2017 年，貴州茅台股價連破 400 元，500 元、600 元和 700 元，2018 年 3 日已來到 717.90 元，股價高處不勝寒。

貴州茅台股價

通過前復權來算，貴州茅台 2008 年 11 月份股價底部時，股價到過 30.62 元，目前差不多是 9 年前的 20 倍。如果 9 年前拿出 30 萬買茅台，如今即使在中國房價最高地區之一的上海買套房也就沒那麼難了。

貴州茅台的高酒價、高股價、高成長、高回報能否維持下去？貴州茅台董事長袁仁國 12 月中表示，茅台堅持工藝，促進質量，不賣新酒。當年生產的酒要 5 年以後才銷售，當年銷售的酒是 5 年以前生產的。明年有增量的部分，是 5 年以前就生產的，主要用於出口上，用於國家「一帶一路」出口上。

針對茅台發展戰略，袁仁國透露，整個酒廠包括系列酒要生產 10 餘萬噸。一個是擴大規模，第二要慢慢走出這個規模，也就是我們在做金融、多元化等等，目標在 2020 年實現千億集團。

至於股王「茅台」的酒瘋何時清醒？私募人士指出，券商不斷上調茅台目標價，是茅台酒市場需求與供給不斷碰撞的結果，其中摻雜著茅台缺貨、批發價漲價、經銷商囤貨、需求大漲等因素。

從市場角度看，茅台是越來越稀有，茅台酒本身也是，茅台的股票也是。

