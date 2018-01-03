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中央社

高通罰鍰匯入台灣 公平會盼1/21前繳清

中央社2018/01/03 15:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北3日電）高通遭公平會重罰234億元後，提出展延繳納、申請停止執行、行政訴訟等多項救濟措施。公平會表示，高通已陸續把資金匯入台灣，若智慧財產法院未裁定停止執行，高通須在1月21日繳清罰鍰。

公平交易委員會副主委彭紹瑾接受中央社訪問時表示，公平會去年10月11日宣布重罰高通新台幣234億元後，10月23日處分書送達高通，依規定，受罰機構若不服，可在兩個月內提起行政訴訟。

彭紹瑾說明，高通收到處分書後，於去年11月初向公平會申請展延罰鍰繳納，公平會考量外資大額匯款須先向中央銀行專案申請，且高通內部有一定的作業程序，准許高通罰鍰繳納展延至今年1月21日。

公平會指出，高通在向公平會申請罰鍰展延繳納的同時，也於106年11月10日向智慧財產法院申請停止執行罰鍰繳納，智慧財產法院於12月11日開庭雙方答辯。

彭紹瑾強調，智慧財產法院目前尚未裁定高通罰鍰案，若智慧財產法院未在1月21日前裁定准予停止執行，高通要在最後期限1月21日繳清234億元罰鍰。

他說，高通已陸續把資金匯入其在台的美國銀行帳戶，公平會希望高通可以在1月21日前繳清罰鍰。

值得注意的是，彭紹瑾指出，高通趕在最後期限，於去年12月22日向法院提起行政訴訟，第一次開庭通常是準備程序，需要比較長的時間，公平會迄今尚未收到法院傳票或起訴狀繕本。1070103

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