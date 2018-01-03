美網紅訪自殺森林拍遺體 日網友撻伐

（中央社東京3日綜合外電報導）美國YouTube網紅保羅上傳一段影片，畫面中出現日本自殺森林自縊的遺體，還可見保羅嬉笑以對，引發美國網友撻伐，批評聲浪今天延燒回日本社群媒體，批評保羅簡直是「瘋了」。

法新社報導，22歲在社群網站走紅的保羅（LoganPaul），在YouTube經營人氣影片部落格。據報這部爭議影片已有600萬人看過，影片已因違規下架，保羅為此致歉，但網友充滿憤怒的留言依然湧上推特。

影片顯示，保羅在日本富士山腳有「自殺森林」之稱的青木原樹海（Aokigahara）發現一具屍體。長期以來日本自殺率居高不下，在已發展國家名列前茅。