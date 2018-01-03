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中央社

美網紅訪自殺森林拍遺體 日網友撻伐

中央社2018/01/03 15:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京3日綜合外電報導）美國YouTube網紅保羅上傳一段影片，畫面中出現日本自殺森林自縊的遺體，還可見保羅嬉笑以對，引發美國網友撻伐，批評聲浪今天延燒回日本社群媒體，批評保羅簡直是「瘋了」。

法新社報導，22歲在社群網站走紅的保羅（LoganPaul），在YouTube經營人氣影片部落格。據報這部爭議影片已有600萬人看過，影片已因違規下架，保羅為此致歉，但網友充滿憤怒的留言依然湧上推特。

影片顯示，保羅在日本富士山腳有「自殺森林」之稱的青木原樹海（Aokigahara）發現一具屍體。長期以來日本自殺率居高不下，在已發展國家名列前茅。

日本媒體今天報導有關這部影片及保羅道歉聲明的新聞，社群媒體隨即湧入憤怒聲浪。

推特用戶@j_rivoluzione說：「給世界看因憂鬱而死的死者遺體簡直是瘋了。」

@spiffymiffy1說：「要喚起意識是很好，但不去拍自殺遺體也能做到這件事。」

保羅道歉時說，他上傳這段影片，是為了讓民眾關注到憂鬱症與自殺問題，但方法錯了。

日本自殺率居七大工業國集團（Group of Seven）之首，每年有超過2萬人自殺。（譯者：中央社周莉芳）1070103

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