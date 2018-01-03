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中央社

彰化YouBike 鹿港鎮站點租借數吊車尾

中央社2018/01/03 15:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣城市暨觀光發展處公布去年11月公共自行車（Youbike）租借狀況，其中租借次數最高的站點為彰化火車站，至於借出次數最少的前10名站點則全都位在鹿港鎮內。

彰縣城市暨觀光發展處企劃發展科長王雅蕾指出，鹿港鎮的人口數較少，也沒有像火車站之類的公共交通節點，造成公共自行車的租借數長期偏低。

彰化縣公共自行車租賃系統又稱為彰化YouBike，目前在彰化縣內的彰化市、員林市以及鹿港鎮3個鄉鎮市設有近70個站點；至於收費方式採用累進費率，前30分鐘新台幣5元，使用4小時內每30分鐘10元，4到8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元 。

根據彰化縣城觀處公布的11月公共自行車租借狀況，11月的總租借車次為19萬8437次，每日平均借出6615次。平均週轉率為4.01（次/日），單日最大週轉率為5.2（次/日），至於在使用時段方面，平日最高是在下午5時，假日最高是在下午4時。

而在借出次數最高的前十名站點中，彰化火車站和員林火車站排名第一及第二，分別有4萬1606次以及2萬3043次，接下來的站點則有彰化高中、彰師附工以及彰化縣立圖書館等站點，至於借出次數最少的前十名，清一色都是位於鹿港鎮的站點。

王雅蕾指出，彰化市以及員林市因為人口數多，像是學生以及上班族有通勤的需求，例如學生可以從火車站騎自行車上學，因此讓彰化火車站以及員林火車站成為租借次數高的站點。

王雅蕾說，鹿港鎮因為人口數跟彰化、員林有差距，而且沒有像火車站類似的重要交通節點，通勤的需求不像另外2個鄉鎮市這麼大，鹿港鎮內雖然也有鹿港高中，但通勤需求不大，造成鹿港鎮內的站點租借次數長期吊車尾。1070103

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