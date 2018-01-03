黃偉哲豪語　將在東京成立行銷台南辦公室

在國策顧問黃崑濱及農漁民的鼓勵下，黃偉哲競選台南市長辦公室今（3）日宣布，未來當選市長，會在東京成立行銷台南辦公室，並現場和遠在日本的一青妙國際視訊連線，共同宣布這一個台日交流的好消息。

「崑濱伯」今天一早特地坐一小時的車來到黃偉哲安平的辦公室，鼓勵及支持黃偉哲，對於要成立台南日本辦公室，崑濱伯非常支持，稱讚黃偉哲頭腦很好，他說歷屆市長沒人想到設置辦公室，說這構想非常好，私下並表示以後成立他希望有機會能去日本幫台南推廣。

黃崑濱並發表他的看法說，成立東京事務所這是很好的工作，日本的農產品很多賣來台灣，日本的愛國心比較強，如果沒有推廣台灣農產品，他們日本民眾不會知道台灣農產品品質好。 記者會現場也有種植哈密瓜的年輕農民鐘嘉偉和魚產品加工業者翁宏文，他們也帶來了自家產品，崑濱伯也賣力幫他們推銷說，日本的哈密瓜很貴，而台南的哈密瓜又好又便宜，他們一定會喜歡。