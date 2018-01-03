黃偉哲豪語　將在東京成立行銷台南辦公室

在國策顧問黃崑濱及農漁民的鼓勵下，黃偉哲競選台南市長辦公室今（3）日宣布，未來當選市長，會在東京成立行銷台南辦公室，並現場和遠在日本的一青妙國際視訊連線，共同宣布這一個台日交流的好消息。
「崑濱伯」今天一早特地坐一小時的車來到黃偉哲安平的辦公室，鼓勵及支持黃偉哲，對於要成立台南日本辦公室，崑濱伯非常支持，稱讚黃偉哲頭腦很好，他說歷屆市長沒人想到設置辦公室，說這構想非常好，私下並表示以後成立他希望有機會能去日本幫台南推廣。
黃崑濱並發表他的看法說，成立東京事務所這是很好的工作，日本的農產品很多賣來台灣，日本的愛國心比較強，如果沒有推廣台灣農產品，他們日本民眾不會知道台灣農產品品質好。 記者會現場也有種植哈密瓜的年輕農民鐘嘉偉和魚產品加工業者翁宏文，他們也帶來了自家產品，崑濱伯也賣力幫他們推銷說，日本的哈密瓜很貴，而台南的哈密瓜又好又便宜，他們一定會喜歡。
黃偉哲表示，成立台南行銷辦公室，未來會設立在東京，希望能推廣台南，吸引更多日本觀光客來台南，也希望把台南優質的農漁產品多帶一些到日本去，東京是一個國際性的世界性的都市，所以不只要日本看到台南，也要世界看見台南，看見台南優質的農漁產品。
記者會現場也和住在日本的一青妙作家國際連線，由崑濱伯和黃偉哲在台南和位在日本的一青妙女士用日語交談，崑濱伯他用日語說，以後辦公室成立的話，他希望一青妙以後也能幫忙推銷台南，一青妙也很爽快答應一定幫忙。
一青妙作家表示，這幾年日本刮起觀光台南的熱潮，很多日本人也會參考他的著作來台南旅遊，在台南的日本觀光客變多，台南的知名度也愈來愈高的這個時候，成立台南東京辦公室，是抓到時機，日本人來台灣觀光，吃台南小吃，卻不知道是用什麼樣的農漁產品做的，所以有這一個辦公室的設立，對於日本觀光客對台南的興趣會更高。
黃偉哲認為，在東京設立「城市行銷國際辦公室」是行銷台南必要的項目之一，我們樂意設立、更應該為了帶動經濟設立，並結合文創，讓優秀的台南青年發揮的無邊創意與極佳設計，創造專屬台南氣息的吉祥物來做形象代言，如同愛媛縣的橘醬、熊本縣的熊本熊等，又或台北的熊讚不但深獲年輕人的認同與喜愛，更已成為城市行銷的代表。