切入工規光收發模組 創威月底掛牌上櫃

董事長陳文宗指出，與其他光收發模組的同業不同，創威發展出一系列工規及超工規產品，毛利率超過3成，受到採礦業、重工業、電廠、海底探測及航太等特殊領域歡迎，並隨著工業自動化及導入AI人工智慧的趨勢下，工業控制逐漸導入光纖傳輸設備。

（中央社記者田裕斌台北3日電）搭上5G浪潮，光收發模組廠創威光電將在1月底掛牌上櫃，董事長陳文宗表示，與同業不同，創威切入工規及超工規光收發模組，工規產品將是未來主要獲利成長動能。

創威的工規產品銷售比重由2014年約32%，提升至去年度第3季達41.5%，成功打進美國、歐洲及台灣等市場工業網通設備大廠供應鏈中。

創威指出，隨著資料中心、物聯網、雲端服務、4K及8K數位影音應用或是工業控制自動化等領域的發展，全球行動寬頻與雲端運算市場快速成長，資料傳輸速度及頻寬的需求大幅提升，寬頻網路朝向高速度及高頻寬發展，將持續帶動相關光通訊零組件需求。

創威除了持續深耕工控市場外，隨著4K電視的逐漸普及，以及2020年日本東京奧運以8K轉播為目標帶動下，傳統銅線設備已不敷使用，創威積極拓展廣電影音應用市場，將帶進更多的獲利機會。1070103