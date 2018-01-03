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中央社

收緊言論 今日頭條徵編輯中共黨員優先

中央社2018/01/03 15:58
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北3日電）中國網路媒體平台今日頭條日前遭整肅，被迫暫停更新24小時。重新上線後，除宣示將宣傳中共19大精神，近日更要大規模招聘內容審核編輯，並要求中共黨員優先，加強內容審核。

澎湃新聞今天報導，今日頭條日前在天津某網路招募平台招募內容審核編輯，每個員工每天需審核1000條左右內容，負責監控審核是否違規。

據報導，徵才條件為「要求熱愛新聞，關心時事，具有良好的政治敏感度和鑑別力，要求大學及以上學歷，（中共）黨員優先。」月薪約人民幣4000至6000元。（約新台幣1萬8156元至2萬7234元）。

此外，今日頭條還在北京招募「國際化內容審核編輯」，特別強調專職負責審核日語影片，是否存在暴力、色情、恐怖等不和諧內容，要求大學及以上學歷，月薪約為6000至1萬2000元。

中國經濟網引述2017今日頭條創作者大會發布的數據指出，頭條號創作者現已超過120萬，平均每天發布50萬條內容，每天有2000萬條影片上傳。平台內容的急速擴張，急需擴充審核編輯人力。

澎湃新聞報導也提到，今日頭條此次招聘新增規模在2000人左右。今日頭條內容審核編輯團隊人數目前已逾4000人。今日頭條副總編輯徐一龍表示，這個數據還會繼續增加，預計很快突破1萬人。

今日頭條為中國網路媒體平台，深受中國年輕網民喜愛。不過，中國網路主管單位2017年12月29日指今日頭條持續傳播色情低俗、違規提供網路新聞等，並約談企業負責人。事後，今日頭條被暫停更新24小時。

「今日頭條頭條號運營平台」2017年12月31日發表「復出」聲明，除允諾將弘揚主旋律、宣傳19大精神外，還根據要求清理涉嫌違規的自媒體帳號，當天共封禁帳號36個，禁言帳號1065個，並持續整治。1070103

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