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中央社

印尼女藝人3度被捕 嘻皮笑臉無悔意

中央社2018/01/03 16:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達3日專電）印尼知名偶像藝人珍妮佛因吸毒被警方逮捕，這已是她第3次涉毒被捕。印尼國家緝毒局局長布迪表示，緝毒人員大可放膽射殺拒捕毒犯，即使是明星藝人也一樣。

以甜美臉蛋和性感造型在印尼走紅的電視演員珍妮佛（Jennifer Dunn）近日又躍上新聞版面。印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，雅加達警局公關主任阿爾格（Argo Yuwono）表示，珍妮佛去年12月31日下午約4時在雅加達南區被捕。

阿爾格指出，警方先逮捕一名姓名縮寫為FS的男子，進一步調查後逮捕珍妮佛，珍妮佛常向男子訂購安非他命。

這已不是珍妮佛第一次因吸毒被捕。她分別在2005年因使用大麻被捕，2009年，因涉及服用搖頭丸被捕，被判處4年徒刑，2012年6月獲釋。

在警方破案記者會上，珍妮佛雖已換上橘色囚衣，仍一副嘻皮笑臉的神情，不時對媒體及粉絲打招呼，儼然不覺再度犯錯，許多網友批評她根本不知悔改。

布迪（Budi Waseso）日前表示，緝毒人員大可放手射殺拒捕的涉毒嫌犯，不會有任何問題，涉毒罪犯沒人可豁免，即使是明星藝人也一樣。

印尼演藝圈人士持毒品被逮捕的數字升高，去年印尼有7名當紅藝人因涉毒被捕。

布迪強調，緝毒人員會嚴格執法，如果藝人拒捕，緝毒人員必須射殺他們，國家緝毒局不希望藝人成為壞榜樣，不會有差別待遇。

印尼大學的研究顯示，印尼吸毒者達640萬人。布迪曾指出，印尼地理特性容易讓毒販藉海路從各處登陸，有72個國際販毒集團在印尼活動，每年流入約250公噸毒品，最大來源是中國。1070103

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