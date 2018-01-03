專科以上校外實習擬區分 學校第一線把關

（中央社記者陳至中台北3日電）教育部研擬「專科以上學校校外實習教育法」草案，將校外實習區分為一般型和工作型。教育部技職司長楊玉惠表示，學校負第一線把關的責任，決定學生實習所屬的類型。

根據教育部公布的草案，校外實習將區分為一般型和工作型。一般型是以學習為目的，沒有從事學習訓練課程以外的勞務提供或工作事實，實習生在實習機構的只有學生身分。

工作型指除從事學習訓練外，也有勞務提供或工作事實，實習生在實習機構同時有學生及勞工身分，受到勞動法規的規範。

教育部強調，實習分類依照勞動部有關「僱傭關係」的解釋作個案認定。草案中並明定各類型學生適用的權益保障，強化實習傷害的補償規定等。