專科以上校外實習擬區分 學校第一線把關

（中央社記者陳至中台北3日電）教育部研擬「專科以上學校校外實習教育法」草案，將校外實習區分為一般型和工作型。教育部技職司長楊玉惠表示，學校負第一線把關的責任，決定學生實習所屬的類型。
根據教育部公布的草案，校外實習將區分為一般型和工作型。一般型是以學習為目的，沒有從事學習訓練課程以外的勞務提供或工作事實，實習生在實習機構的只有學生身分。
工作型指除從事學習訓練外，也有勞務提供或工作事實，實習生在實習機構同時有學生及勞工身分，受到勞動法規的規範。
教育部強調，實習分類依照勞動部有關「僱傭關係」的解釋作個案認定。草案中並明定各類型學生適用的權益保障，強化實習傷害的補償規定等。
教育部於本月4日、5日（2場）、9日分別在北、中、南、東區舉辦4場公聽會。相關資訊可參考教育部網站。
近年產學合作蓬勃，但很多學生到業界實習，卻被當成低薪「血汗勞工」，如果碰到勞資糾紛、工傷等，又缺乏保障。全國教師工會總聯合會（全教總）等團體，曾呼籲將大專實習生視為勞基法規範中的「技術生」，納入工時、勞動條件的保障。教育部則認為大專實習樣態多元，不宜直接納入「技術生」，改訂專法保障。
教育部技職司長楊玉惠則表示，大學實習樣態遠較高職的「技術生」多元，過往規範較模糊，教育部訂定專法，就是要提升法律位階，強化實習機制及保障學生權益。
楊玉惠舉例，教育系學生到教育部實習，主要是瞭解教育行政的流程，屬於「一般型」。但餐飲系學生到餐廳實習，可能就屬於「工作型」。
中央社記者追問，新聞系學生到媒體實習是屬於「一般型」還是「工作型」？楊玉惠未明確答覆，只說將由學校負起第一線的把關責任。如果學校認定的型態和企業有出入，就應另選其他合作單位。
楊玉惠強調，專法將學校對實習生的義務「明確化」，例如規定學校每學期至少要2次到實習地點實地探訪。同時也訂定處罰機制，如果限期未改善，可禁止學校或實習機構辦理實習教育。
楊玉惠表示，草案經過公聽會後，預計今年6月底送立法院審議。1070103