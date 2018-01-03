NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈林書豪面對傷痛挫折　準備強勢回歸黃韻玲、黃子佼為鳳飛飛做公益理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

專科以上校外實習擬區分 學校第一線把關

中央社2018/01/03 16:05
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北3日電）教育部研擬「專科以上學校校外實習教育法」草案，將校外實習區分為一般型和工作型。教育部技職司長楊玉惠表示，學校負第一線把關的責任，決定學生實習所屬的類型。

根據教育部公布的草案，校外實習將區分為一般型和工作型。一般型是以學習為目的，沒有從事學習訓練課程以外的勞務提供或工作事實，實習生在實習機構的只有學生身分。

工作型指除從事學習訓練外，也有勞務提供或工作事實，實習生在實習機構同時有學生及勞工身分，受到勞動法規的規範。

教育部強調，實習分類依照勞動部有關「僱傭關係」的解釋作個案認定。草案中並明定各類型學生適用的權益保障，強化實習傷害的補償規定等。

教育部於本月4日、5日（2場）、9日分別在北、中、南、東區舉辦4場公聽會。相關資訊可參考教育部網站。

近年產學合作蓬勃，但很多學生到業界實習，卻被當成低薪「血汗勞工」，如果碰到勞資糾紛、工傷等，又缺乏保障。全國教師工會總聯合會（全教總）等團體，曾呼籲將大專實習生視為勞基法規範中的「技術生」，納入工時、勞動條件的保障。教育部則認為大專實習樣態多元，不宜直接納入「技術生」，改訂專法保障。

教育部技職司長楊玉惠則表示，大學實習樣態遠較高職的「技術生」多元，過往規範較模糊，教育部訂定專法，就是要提升法律位階，強化實習機制及保障學生權益。

楊玉惠舉例，教育系學生到教育部實習，主要是瞭解教育行政的流程，屬於「一般型」。但餐飲系學生到餐廳實習，可能就屬於「工作型」。

中央社記者追問，新聞系學生到媒體實習是屬於「一般型」還是「工作型」？楊玉惠未明確答覆，只說將由學校負起第一線的把關責任。如果學校認定的型態和企業有出入，就應另選其他合作單位。

楊玉惠強調，專法將學校對實習生的義務「明確化」，例如規定學校每學期至少要2次到實習地點實地探訪。同時也訂定處罰機制，如果限期未改善，可禁止學校或實習機構辦理實習教育。

楊玉惠表示，草案經過公聽會後，預計今年6月底送立法院審議。1070103

新台幣升2.8分 收29...巴掌仙子捐復康巴士 晴天一...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan