福海彰化離岸風機環評 再度卡關

行政院環境保護署今天再度召開專案小組會議審查此案，由於此案的第一期風機遲未開發設置，與鄰近漁業經濟利害關係者溝通情形明顯不良，開發後將加重漁業經濟與社會衝擊之影響程度，建議不應開發，全案還要送環評大會確認。

福海彰化離岸風機環評因臨近中華白海豚重要棲息範圍等原因，先前在專案小組會議審查時，建議進入第二階段環境影響評估，開發單位後來在環評大會上承諾調整場址範圍，最後成功翻案免進二階環評，但必須退回專案小組重審。

（中央社記者吳欣紜台北3日電）雖然作為政府第一期離岸風電計畫示範機組，但福海彰化離岸風力發電案今天在環保署審查時，卻遭環評委員認為開發案延宕多年，已經失去示範意義，建議不應開發。

根據開發單位提出的環說書，福海風場位於彰化縣芳苑鄉外海9公里處，風機設置於水深30公尺以上的區域、風場皆避開漁業權區及保護礁區等；在裝置容量部分，取消原本使用小風機的規劃，改採單機裝置容量為8至10MW風機，最大總裝置容量不超過120MW。

不過，由於此案風場距離中華白海豚重要棲息地只有2.9公里，因此不少公民團體及環保團體都在今天的審查會議上表達反對意見。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，此案屬於航道內開發，離潮間帶、白海豚棲息地距離都很近，擔憂開發後會造成白海豚族群切割效應，加速白海豚滅絕。

另外彰化區漁會也在會議上指出，漁民跟開發單位沒有共識，開發單位也沒主動跟漁會溝通，目前彰化縣離岸海域已經劃設了15個風場，希望能夠審慎審查、嚴格把關，否則漁民會連捕魚的空間都沒有。

在閉門會議中，環評委員也認為此案雖然是示範風場，但是審查已經6、7年，早失去示範風場意義，且開發案離海岸線很近，比其他航道外風場風險大很多。

最後會議決議，此案雖屬離岸風電第一階段示範案，但風機設置於風場邊界上，個案環境控管與鄰近風場恐有牴觸，開發規模恐不符合「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」所定開發示範風場至少100MW以上規定。1070103