福五移焦 太空中心：不影響商用照片價格

「福衛五號」是台灣首顆全部自主製造的衛星，去年8月發射、9月首批遙測影像照片傳回卻發現影像模糊，同時有光斑現象，初步研判為焦距偏移。科技部國家實驗研究院國家太空中心立即成立專案小組，很快就找到修正影像品質的方法。

（中央社記者朱則瑋台北3日電）福衛五號因移焦導致照片模糊，目前已找到處理方法，但未來恐比福二多出1小時處理時間。國家太空中心表示，衛星本來就有處理照片的程序，9月福五商用化後，照片價格不會受影響。

余憲政指出，福衛五號接替福衛二號工作，過去福二所拍攝照片，用於災防上，最快要6小時處理時間；用於商業則要8小時；福五現在比福二的處理時間要多2小時，等到GPU電腦設置完成後，處理時間就會縮短為1小時。

他強調，從國際慣例來說，一張衛星照片都是24小時後才交貨，所以基本上不會有所影響。

他表示，衛星照片一張在國際市場行情來看，以每平方公里計算，辨析度為100cm衛星照片收費只需1美元，福五所拍攝的照片，經過處理，照片解析度已經可達黑白3米、彩色5米，具商業使用水準，預計9月可望正式商用化，這段時間專案小組也會持續努力，找尋是否有能提升照片解析度的其他方法。

衛星照片除了有商業、救災應用價值，甚至還能幫助國家打贏官司。2006年馬爾他籍吉尼號貨輪行經蘇澳港南端，船艙破裂而漏油上百噸，就是緊急依靠福二的特殊取像，順利於當日拍攝台灣東岸影像，取得實際證據，也創下台灣第一次海域汙染求償成功範例。1070103