3G年底終止 NCC推用戶權益保障方案

（中央社記者朱則瑋台北3日電）因應行動通訊3G業務執照年底終止，NCC今天通過用戶權益保障行動方案，其中包括系統延續性、終端設備支援性、資費方案及服務契約移轉等4大項主要內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第782次委員會議會後記者會，宣布因應3G業務特許執照將在今年12月31日依法屆期終止，為協助業者、消費者在過渡期間平順轉移，審議通過「第三代行動通信業務終止用戶權益保障行動方案」。

根據NCC統計，全台4G用戶約2200萬戶，3G用戶則還有643萬1569戶，NCC副主委翁柏宗表示，為了系統延續性，同意電信業者可向NCC申請彈性頻率指配，到年底前的過渡期間，同一業者得使用同一頻率在3G、4G業務上。