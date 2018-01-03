NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈林書豪面對傷痛挫折　準備強勢回歸黃韻玲、黃子佼為鳳飛飛做公益理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

3G年底終止 NCC推用戶權益保障方案

中央社2018/01/03 16:05
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北3日電）因應行動通訊3G業務執照年底終止，NCC今天通過用戶權益保障行動方案，其中包括系統延續性、終端設備支援性、資費方案及服務契約移轉等4大項主要內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第782次委員會議會後記者會，宣布因應3G業務特許執照將在今年12月31日依法屆期終止，為協助業者、消費者在過渡期間平順轉移，審議通過「第三代行動通信業務終止用戶權益保障行動方案」。

根據NCC統計，全台4G用戶約2200萬戶，3G用戶則還有643萬1569戶，NCC副主委翁柏宗表示，為了系統延續性，同意電信業者可向NCC申請彈性頻率指配，到年底前的過渡期間，同一業者得使用同一頻率在3G、4G業務上。

翁柏宗表示，終端設備支援性部分，電信業者盡早揭露支援4G網路的智慧手機等設備，方便消費者選購；同時業者提供的3G移轉4G方案，應「等於或優於」原有方案內容，提高消費者移轉意願。

翁柏宗說，為了方便消費者移轉，在電信業者有登錄用戶雙證件前提下，消費者可透過電話、網路等簡易方式，完成3G合約變更服務，不需親自到門市辦理。

翁柏宗指出，等到12月31日屆期，還會給與15天過渡期，之後就沒辦法使用3G業務，這段期間，NCC會跟所有電信業者合作，積極做好3G移轉4G宣導工作。1070103

新台幣升2.8分 收29...巴掌仙子捐復康巴士 晴天一...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan