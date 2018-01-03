大尺寸面板將進入白熱化階段 2020年京東方棒打韓

WitsView 資深研究經理王靖怡指出，此三條新建產線初期僅會小幅投片，也需要時間提升良率及產能，因此對於 2018 年的面板投入面積貢獻僅占 3%，對 2019 年的貢獻度則會提高至 6-8%。

TrendForce 光電研究 (WitsView) 預估，2018 年由於面板價格會較 2017 年低 20-40%，電視面板需求將會比 2017 年熱絡，因此整體供需狀況趨於平衡，供過於求風險將落在 2019 年。

而已於 2017 年 12 月 20 日投產的京東方合肥 10.5 代線，預計 2018 年 3 月開始量產，第一個產品將鎖定 65 吋 UHD 60Hz 電視面板，第二個則是 75 吋 UHD 60Hz 電視面板，皆為大尺寸電視面板，這將導致 65 吋以上大尺寸電視面板戰爭進入白熱化階段。

以 65 吋為例，目前在 6 代線生產每片玻璃單切數是兩切；在 8.5 代線生產每片玻璃混切或單切數都是三切，而在 10.5 代生產單切數則是八切，65 吋供給量將快速提升。

WitsView 預估，2018 年京東方此產線計畫生產 200 萬片以上的 65 吋面板，但是否能達到目標仍需視良率提升狀況，預計在 2018 年對整體供給狀況影響較小；然而 2019 年出貨量預計將提升至 300 萬到 400 萬片，將對市場造成實質衝擊。2020 年京東方更有望超越韓廠，成為 65 吋面板出貨冠軍，市占率達 37%。相較之下，台廠則因沒有新增產能，65 吋市占率 2020 年將下跌至 18%。