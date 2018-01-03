巴掌仙子捐復康巴士 晴天一號載滿愛

這輛「晴天一號」復康巴士，是新北市府接受各界捐贈的第442輛復康巴士，掛名的黃聖晴也是年紀最小的捐贈者，背後有感人溫馨故事。

住新北市林口區的39歲蘇秀姍，今天抱著再過一個多星期即將滿2歲的女兒黃聖晴，到新北市政府捐贈一輛價值超過新台幣100萬元的復康巴士，由新北市長朱立倫代表接受。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）因為父母的愛，加上醫護與家人對早產兒的照顧，出生時僅980公克的兩歲女童黃聖晴，今天成為新北市年紀最小的復康巴士捐贈者，車輛寫著「晴天一號、廣益生暉家族捐贈」字樣。

「聖晴出生時只有980公克」，媽媽蘇秀姍今天接受中央社記者訪問時表示，因自己體質的關係，包括大兒子黃聖堯與女兒黃聖晴都是早產兒。

蘇秀姍說，聖堯出生時僅1800公克，在醫院住了兩週；聖晴體重更輕，出生時，她懷孕29週，緊急剖腹產，在林口長庚醫院住了兩個月，蘇秀姍一面講解一面比劃形容說：「就只有男生巴掌一般大，讓我好不捨。」

蘇秀姍表示，照顧兩個早產兒的過程，更深深體會醫療的重要，尤其，孩子都平安長大，有親友的家人生病住院花了100多萬醫藥費；也有同學的奶奶行動不便，需要長期就醫看診，更需要復康巴士等便利的交通。

經與丈夫商量後，蘇秀姍決定捐一輛復康巴士，並感謝她的父母親支持與協助部分經費，婆婆也相當贊同這樣的做法，全家族今天一起出席捐贈儀式。

蘇秀姍說，自己兩個小孩都是早產兒，受到醫療團隊的悉心照顧，希望捐車舉動為孩子培福，也讓復康巴士更容易預約，幫助行動不便的人，為政府在推動長照政策上盡一分力量。

朱立倫代表接受捐贈並回贈感謝獎牌，他表示，非常感謝蘇秀姍的愛心，其抱著取之社會、用之社會的想法，精神值得感佩，市府會好好運用這輛復康巴士，提供行動不便者優質的交通接送。1070103