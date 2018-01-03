〈房產〉改個門牌身價不凡 北市「敦南寓邸」百坪豪宅

內政部實價登錄最新揭露兩筆台北市「敦南寓邸」交易，包括 2 樓及 25 樓的百坪宅成交價都超過 1.6 億元，但此位於敦化南路二段及基隆路二段的地段原為基隆路三段 4 巷更名為「敦南街」，該地段住宅身價也大大攀升。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，敦南寓邸鄰近敦化南路二段及基隆路二段，交通便利，所位路段原本路名是基隆路三段 4 巷，後來因地方民意申請改名為敦南街，房價也跟著水漲船高，而敦南寓邸位於大安運動中心後方，當時台北市政府舉辦世大運重整周邊環境，也成為推案訴求之一，該案拆算車位後單價還不到 150 萬，該價格卡位大安區門牌頗具話題，不過該路段非屬大安區傳統豪宅聚落，考驗建商行銷能力。

近年台北市推出不少豪宅或高級住宅建案，但買方有限、同質建案多，故價格難有突破，住商不動產台北遠企加盟店店東吳國源指出，豪宅銷售有瓶頸是整個大環境的問題，不過該案雖然鄰近敦化南路，卻非大安區典型豪宅路段，且新豪宅開價較高，許多買方反而對於總價在 1-2 億、位於傳統豪宅路段的中古豪宅較有興趣，因此新豪宅不只要跟同齡豪宅競爭，還必須跟中古豪宅比較。

此外，「敦南寓邸」案鄰近大安運動中心、台灣大學，旁邊有知名的和平實驗國民小學，對一般自住、自用買方而言是很不錯的環境。

郎美囡認為，台北市近期有許多豪宅陸續完工，新豪宅量體不小，但由於剛性自用買氣當道，豪宅大環境不佳，買方對於價格斤斤計較，大部分的豪宅除考驗自身條件外，價格也必須讓市場檢驗，這也將是未來豪宅市場的一大挑戰。