佛教正心會文殊院圓成啟建　靜坐中心鬧中取靜受歡迎

世界佛教正心會推行佛法志業，學習文殊菩薩的智慧，於元旦完成位於台北市重慶南路總統府附近的正心寺文殊院圓成啟建法會，由指導上師恆性嘉措仁波且陞座恭誦經文開展「妙吉祥」的大智慧，而在文殊院二樓精心設置典雅的靜坐中心，連日吸引在地與來自中南部佛弟子禮佛靜心，在鬧中找到一個平靜的好所在。
佛教正心會迎接新的一年到來喜事連連，繼指導上師恆性嘉措仁波且榮獲喬治亞共和國世襲王公貴族子爵爵位，於元旦當天舉辦「正心寺文殊院圓成啟建法會」，恆性嘉措仁波且的弟子數百人，分別從台灣各地趕來祝賀，當天趕來的佛弟子將文殊院擠得人山人海，並在文殊院二樓的靜坐中心開放試坐，感受平靜與身心舒暢的氛圍。
▲文殊院圓成啟建當天從台灣各地趕來的佛弟子，人山人海將文殊院擠得水洩不通。（圖：佛教正心會提供）
佛教正心會執行長陳和慧及總會長卓志揚祝賀恩師獲頒喬治亞共和國世襲王公貴族子爵爵位的殊榮，代表全體弟子呈獻琉璃雕像「拍響榮耀」，感恩上師如影隨形的關懷，傳承繼往開來的智慧，開拔勇往直前的自信。指導上師恆性嘉措仁波且表示感恩恩師H.H.第三世多杰羌佛的教導，未來將會繼續秉承恩師的教誨，將佛法事業弘揚光大。
▲文殊院二樓的靜坐中心法會當天開放試坐，每一位試坐後都覺得身心舒暢。（圖：佛教正心會提供）
正心寺文殊院的圓成啟建法會，由上師恆性嘉措仁波且陞座帶領恭誦《文殊師利所說摩訶般若波羅密經》，期望大眾學習文殊菩薩的智慧，展開「妙吉祥」的人生開大智慧，成就佛道。二樓精心設置的典雅靜坐中心，連日吸引包括來自中南部佛弟子禮佛靜心的好所在。