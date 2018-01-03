肩頸酸痛去健檢 竟發現罹患雙癌

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市一名68歲女子因為肩頸酸痛到醫院健檢，澄清醫院健康管理中心發現女子左肺葉有非實質化腫塊、胃有發炎及糜爛，再進一步檢查證實罹患肺腺癌與胃癌。

澄清醫院外科部主任賴重佑表示，患者在左肺葉發現的毛玻璃狀的肺腺癌不到2公分，開刀時無法從外觀辨識，為了精準患部的切除，先做染色定位後，再以微創內視鏡手術，順利切除肺腫瘤，也證實未轉移到淋巴結，是屬於一期的早期肺腺癌，不用再做術後的化療或放療的輔助性治療。

澄清醫院胃腸肝膽科醫師陳季宏表示，患者的胃癌屬於淺層的早期病變，只有約不到1公分的大小，位置在胃部幽門附近，經評估採取以胃鏡從口腔進入手術，不需由腹腔進入開胃的大手術，對病人術後復元有很大的幫助。