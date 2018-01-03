工程師返鄉釀製手工醬油 豆子小麥自己種

簡志斌原本在北部電子大廠擔任工程師，為了讓母親能就近照顧孫子，簡志斌思考回屏東家鄉要做什麼行業才能養活自己3個孩子的家庭，一開始想到的是釀酒，他利用育嬰假期間，在屏北社大跟著菸酒公賣局退休技師倪光輝學釀酒，後來發現，釀酒投資的設備成本多，在倪光輝建議下，他決定自己種豆自己釀製手工醬油，製程和醱酵方法差不多，但投資成本較少。

(中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）為了享受天倫之樂，35歲的簡志斌辭去半導體工程師工作回屏東萬丹鄉，學習釀製醬油，而釀製醬油的材料黑豆、茶豆及小麥，全都自己種，用無毒國產豆醬油打造自己的品牌。

簡志斌3年前投入學習釀製醬油，同時間，說服爺爺將原本水稻田，改種黑豆及茶豆，簡志斌除了跟社大的老師學習外，也到食品工業研究所上課，也自己找資料研究台灣本土醬油和日本醬油，決定兩者都生產。

簡志斌表示，一般市面上的醬油大多採用加拿大進口的黃豆，可能會因運送而添加防腐劑，他研究國產豆子，發現高雄11號的香蜜茶豆可以取代黃豆，同時，有芋頭的香味，於是除了種黑豆外，也種植茶豆，全程不使用農藥，無毒栽培。

簡志斌說，他沒有申請有機認證，是擔心會有鄰田農藥污染。釀製醬油過程繁瑣，從採收、曝曬、蒸煮、發酵、製菌到入甕，簡志斌全都自己來，隱身在巷弄裡的醬油工坊只有簡志斌一位技師兼老闆，老婆和爸媽偶而在趕貨時幫忙，簡志斌還自己培養乳酸菌，雖耗費工時，但增加醬油香氣，也降低鹽度，整個製程都是手工，完全天然無添加。

簡志斌生產的醬油有日式濃口、淡口及溜醬油，還有本土原粹黑豆醬油，日式醬油採用茶豆及小麥，簡志斌說，他已著手種植有機小麥，讓所有製造醬油的原料全部自己種植。

簡志斌3年前投入釀製醬油學習，2年前開始生產，1年前開始上市，品牌名取名「皇珵醬油」，他說，生產過程中，只失敗2次，只要熟悉釀製過程，失敗機率就不會太高。

簡志斌說，台灣手工醬油品牌約有200多種，但很少有釀製師連原料都自己種，他認為，原料自己種比較安心，目前，他一個月約可生產2000瓶醬油，因是一人工廠，產品上市至今，他還沒有太多時間處理銷售管道，目前只在網路樂天市場、厚生市集及南部的黃昏市場販售。

簡志斌表示，目前收入已經快和上班時的收入差不多，但能享受家鄉親情則是收入無法取代的。1070103