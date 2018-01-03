爆米花聯盟／蔣少宏開轟　中培隊例行賽最終戰奪勝

1月3日中華培訓隊進行他們在爆米花聯盟的最後一場，靠著蔣少宏的全壘打帶領下，他們逐步追回落後的劣勢，最終順利在8局上打進2分超前分，最終逆轉以6:3獲得勝利。總教練翁豐堉也很滿意的表示，「選手們在這次的比賽進步很多。」

中華培訓隊此役對上崇越隼鷹，在一開始面對對方日籍先發高塩將樹，打得並不順手，不過好在己方先發劉軒荅也表現出色，雙方形成一場投手戰，崇越靠著黃義坤的陽春彈率先取得1:0的領先。

4局下，崇越攻勢再起，黃義坤再度敲安，劉展嘉安打、打回1分，加上對手發生守備失誤，讓崇越該局拿到2分。不過前4局遭到壓制的中培打線也在5局下開始復甦，蔣少宏的陽春彈吹起球隊的反攻號角，之後俎品辰的安打幫助球隊單局打進3分，雙方以3:3戰成平手。