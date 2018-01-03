爆米花聯盟／蔣少宏開轟　中培隊例行賽最終戰奪勝

1月3日中華培訓隊進行他們在爆米花聯盟的最後一場，靠著蔣少宏的全壘打帶領下，他們逐步追回落後的劣勢，最終順利在8局上打進2分超前分，最終逆轉以6:3獲得勝利。總教練翁豐堉也很滿意的表示，「選手們在這次的比賽進步很多。」
中華培訓隊此役對上崇越隼鷹，在一開始面對對方日籍先發高塩將樹，打得並不順手，不過好在己方先發劉軒荅也表現出色，雙方形成一場投手戰，崇越靠著黃義坤的陽春彈率先取得1:0的領先。
4局下，崇越攻勢再起，黃義坤再度敲安，劉展嘉安打、打回1分，加上對手發生守備失誤，讓崇越該局拿到2分。不過前4局遭到壓制的中培打線也在5局下開始復甦，蔣少宏的陽春彈吹起球隊的反攻號角，之後俎品辰的安打幫助球隊單局打進3分，雙方以3:3戰成平手。
8局上，俎品辰再度進攻，在得點圈有人時幫助球隊打進超前分，之後黃柏豪和馮子峻也分別靠著安打和高飛犧牲打敲回打點，幫助中培拉開分數，最終也以3分差順利贏球。
「例行賽最後一戰遇到這種隊伍還能取勝，算是完美的結束。」翁豐堉受訪時表示，陣中的選手們都很希望能打季後賽，這一次參加爆米花聯盟對他們來說是很好的學習機會。
而對於本戰先發劉軒荅的表現，他認為相當可圈可點，他認為他是一位相當有水準的投手。至於擔任捕手的蔣少宏，劉教練則是表示後者成長非常多，尤其是打擊，不過在一些細節上、接捕和配球仍需加強。
而蔣少宏自己則是認為到了文化大學後，確實在觀念上有了不少的成長，另外在中培隊哩，教練也有教自己幾怎麼來抓球，所以打起來比較輕鬆。
▲中培隊捕手蔣少宏。（圖／黃建霖攝）