蔬食年菜「台灣味」　五福團圓宴主攻小家庭

寛心園董事長黃瓊瑩表示，素食年菜被喻為孝親年菜，不少子女春節過年時，都會專程買來孝敬父母。而為了讓吃素的家人，也能感受過節的喜慶與豐盛感，寬心園主廚古建邦，特別將台灣傳統過年宴席菜，烹調成蔬食版的外帶年菜，澎派又有喜慶味。

隨著農曆春節腳步近，台中市餐飲業紛紛端出圍爐年菜搶攻商機。只是，傳統年菜大多以大魚大肉為主，寬心園主打的蔬食年菜，首度以「台灣味」為主題，將台灣富有年節喜慶的傳統宴席菜融入年菜中，讓素食族可以吃到精緻的台式手路菜，還能重溫熟悉的舊懷味。



▲仿效台灣宴席上的海鮮羹湯調製的蔬食羹湯，食材豐富，尤其做成圓圓滿滿的豆腐丸，給人圓滿吉兆很討好（圖／金武鳳攝 , 2018.1.3）

以魚翅海鮮羹為例，這道台灣外燴辦桌常見的傳統料理，經古建邦主廚發揮巧思，分別以竹筍、白木耳、蓮子、毛豆仁加上蔬菜高湯與天然蓮藕粉做成蔬食羹湯，再放入花生豆腐丸後，以韓式海苔絲取代傳統髮菜，讓甘鮮味美的蔬食羹湯，帶有類似魚翅羹的熟悉味道。只是，入口即化的花生豆腐丸，圓圓滿滿的，不只有味覺的驚喜，視覺上也多了一份圓滿吉兆，相當討喜。

另一道 「鴻運錦繡球」，靈感來自台灣年菜常見的功夫菜「鮑魚扣菜」，主廚以風味類似鮑魚的滷杏鮑菇片，包覆煨煮入味的芋頭、筍塊及烤麩，外層圍上純手工製作的香菇蔬菜球及綠花椰菜，不但擺盤充滿年節宴席菜的澎派豐盛感，入口濃郁鮮美的好滋味，絲毫不亞於葷食宴席菜風味。



▲寒冬進補，寬心園推出的藥膳伴手禮，有安心標致，食安有保障（圖／金武鳳攝 , 2018.1.3）

今年以「台灣味」為主題的外帶年菜，還包括「飄香三杯菇」，「御膳佛跳牆」及「紅藜荷葉飯」，一供五道佳餚，湊成五福團圓宴，主打小家庭年菜市場。最重要的是，一般外帶年菜多是限除夕當天提領，寬心園很貼心，提貨時間從小年夜到初二都可以。換句話說，無論是除夕夜圍爐、初一吃素或是初二回娘家，皆可嚐到當天現做的新鮮年菜，深獲客人喜歡，全台限量供應一千套。