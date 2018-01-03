花博手札出包　盧秀燕：台中市府不用心

對此，市政府新聞局表示，以花博吉祥物「石虎家族」為主題印製2018年手札，由於印製精美內容正確，廣受喜愛。交通局為推廣大眾運輸，加印5500本公車路線版本，希望分送給向隅民眾。不料廠商套印時有少數資訊誤植，經交通局主動發現後已要求停止配送並勘誤修正，待確認無誤後再行分送，市府也不會支付額外費用；初估民眾已拿到錯誤版約47本，交通局將配合更換。

台中市政府花博月曆錯置月份出包之後，國民黨藉立委盧秀燕與台中市議員陳成添、沈佑蓮、賴順仁、陳政顯今(3)日召開記者會指出，市府印製的4,500本「花博精裝筆記本」內容中，市公車及客運路線圖錯誤必須全數回收。盧秀燕表示，市政府接二連三出包，回收全數花博精裝筆記本，目前已回收約4,000本，但仍然有約500本在民眾手中。民眾對市府行政效率低落、屢屢出包看不下去，因此向盧秀燕檢舉爆料。

盧秀燕接獲市民檢舉爆料，拿到市府贈送的「2018花博精裝筆記本」，內頁除了各月份記事表外，還有花博接駁資訊及台中市公車和客運路線圖，民眾原本想藉由跨年連續假日，與家人一同搭乘公車出遊，翻開筆記本卻發現公車和客運資訊圖錯誤百出，一點參考作用都沒有，反而可能遭到誤導。民眾不滿的表示，林佳龍市長領導的市政府螺絲掉満地，只顧發包揮霍納稅人血汗錢；而不用心把關。

盧秀燕指出，經過服務處同仁詳細檢查筆記本內公車和客運路線圖，光42條路線圖就錯了5條之多，錯誤狀況包括少站、多站、路線圖相反。不僅如此，更離譜的是從大甲開往台中火車站305號公車，路線圖中少了10站。

「2018台中世界花博」總預算高達86億7.500萬，盧秀燕認爲，花博月曆及花博筆記本都無法確實監督出刊，高達86億7500萬元經費預算，是否有妥當規劃使用，令人憂心。尤其市府編列預算印製，都是來自人民的納稅錢，應嚴格謹慎把關每項出品，切勿將市民的納稅錢當兒戲花費。

新聞局表示，2018年花博吉祥物「石虎家族」主題手札，印製精美，內容資訊正確無誤，已於日前分送給民眾與市籍民意代表；由於手札供不應求，交通局為推廣大眾運輸，特別以新聞局原有版本為底本改版為公車路線圖版，預計印製5500本分送給向隅民眾。

不料，廠商套印時發生錯誤，導致其中有少數資訊不正確。廠商印製完成後送至交通局，交通局同仁主動發現此一錯誤，立即要求廠商停止發送，須修正錯誤並經驗收後，才會再發送給民眾。而且市府不會額外支付修正費用，無浪費公帑問題。

交通局長王義川表示，勘誤過程中，並未如立委盧秀燕所指「全數錯誤、浪費公帑」，盧立委所言對認真驗收把關、主動查驗出錯誤的公務員，無疑是打擊信心，並不公平。

交通局表示，錯誤版本配送地點以各區公所為主，大多數均已收回，初估47本已被民眾索取，拿到錯誤版本的民眾可至交通局更換正確版。