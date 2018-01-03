五個方法　打造2018年理財計畫

把理財目標化為具體行動，例如，每個月薪資10%存退休金，5%存子女教育金，5%為旅遊基金。退休金、子女教育金，是長期儲蓄計畫，旅遊金則是短期消費支出，用短期消費激勵長期儲蓄，理財不是只有苦存錢，還有生活品質提升。

方法一，具體訂出理財目標與執行計畫。 理財不是靠激情，而是靠持續力。如果可堅持每個月固定投資，5年、10年就可以累積一筆不小的資金。

迎接新的一年，你該如何為自己訂一個理財計畫？雖然目前正處在股市歷史高峰區，投資風險較高，但理財是一個長線計畫，不應該隨意中斷。只要按照以下五個方法，堅定執行理財計畫，仍然可以讓自己安穩度過投資市場波動。

如果是未婚年輕人，理財金額應該更高一些，至少薪資30%，20%用於長期投資，10%用於存高額消費(如電子用品)或旅行，也就是儲蓄金額必須高於消費金額。

方法二，選出適合自己的理財工具。

每個人的理財偏好不一樣，有人喜歡買基金請專家投資，有人喜歡買股票，還有人喜歡投資期貨、選擇權。選擇甚麼工具都可以，最重要是根據自己的偏好來選擇，選了之後，就要用心學習。

任何投資工具都有新手上路摸索期，剛開始懵懵懂懂，必須經過一段時間觀察學習後，才可能逐漸熟悉上手。投資人必須有心理準備，雖然只要把錢投入就可以開始投資，但想要對投資商品與市場有所了解，需要至少3到5年以上養成期。

方法三，時時關注，但不三心二意。

不管是投資股票還是基金，切記不要經常更換投資標的。理財需要持續力與長期觀察，頻繁更換投資標的，反而無法追蹤標的表現，也無法累積經驗。

如果想以基金投資，可以選擇美股基金與亞股基金，這二個市場長期看好，可以作為核心投資。另外可以挑選一些單一市場或是產業基金，作為衛星標的，但投資金額少一些。選擇標的後，可以分批進場或定時定額，但應該時時追蹤市場動向。

如果以股票投資為主，則需要關注企業營收獲利變化，若是以存股為主，則要評估殖利率水準，計算適合的買進價位。最好只挑選五支股票，長期投資並追蹤，最為省時省力。

方法四，善用工具，讓理財績效更好。

想當投資高手必須要做許多功課，養成每天閱讀財經新聞習慣，關注國際金融市場動向，另外，目前理財工具很多，都可以善加利用。

例如基金投資人應該善用基金網站，都可以有完整基金資訊與各類基金比較。另外，也有基金APP可用，有詳細基金資訊與操作建議。

股票投資人則可以善用券商軟體，目前券商軟體功能眾多，不僅有個股詳細資料，同時券商還有研究報告可以參考，另外，也有一些股票APP可以使用，都可幫助投資人掌握即時資訊，做好股票監控。

另外，投資人也可以挑選一些網路理財高手，加入他們的粉絲頁，追蹤相關發言或討論，有助於提高投資能力。

方法五，考驗投資定力，做好風險管理。

現在可以投資嗎？這是每個投資人都會問的問題。其實答案是，隨時都可以投資。關鍵是，你投資甚麼？你的投資策略是甚麼？你是否做好風險控管。

如果是投資台股，目前股市在相對高點，需要更為慎重地檢視手上股票，適度的獲利落袋。另外，也可以觀察過去幾年沒有表現，但目前產業趨勢向上的個股，作為新年度投資標的。若以存股為主，則不需要更動，但可以留意，未來萬一市場出現大波動時，反而是趁機買進股票的好時機。

如果是基金投資，應該嚴格檢視手上基金投資組合。例如，積極型投資人若目前股票比重超過七成，可以考慮部分落袋為安，將股票比重降至7成以下，以紀律投資來管理風險。此外，也應該留意市場分散，不過度集中單一市場或產業。

另外，目前還有反向ETF，可以做為避險工具。投資人可以維持既定投資組合，萬一發生重大市場風險時，可以買進反向ETF或是黃金，來減緩市場波動損失。如此，當市場重挫時，投資人不需要恐慌，仍然可以從容地應付。

建議你在新的年度，用以上五個方法，重新檢視手上投資，一定可以安心過個好年。（以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險）（作者為知名財經作家，致力推動大眾理財教育。）