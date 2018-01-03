黃若熙從小扛家計憂鬱一年　曹西平賀「憲哥女兒」發片

「大馬甜心」黃若熙今（3）日舉辦新專輯《獲得》記者會，資深藝人曹西平站台力挺，帶來超大支玩具槍，希望給她勇氣，並祝福她來台發展勇往直前，忘記所有退路。他一見黃若熙立刻笑說，「我還以為是吳宗憲的女兒Sandy發片了，兩個人真的很像。」黃若熙受訪時透露，自己因為很小就出來比賽，國小五年級曾憂鬱一年，後來靠老師的開導跟自己調適才走出。

黃若熙談到新專輯中，與黃明志合作的新歌〈十種自殺的方法〉，她表示，「大家不要被歌名嚇到，這是為了憂鬱患者所創作的歌曲，前陣子跟前輩討論，剛好馬來西亞跟台灣這陣子都有這方面的事件，所以有了這首歌的誕生。」談到憂鬱症，她分享自己的親身經歷，「我在很小的時候有過這經驗，那時候被同學排擠，大家都覺得『妳那麼早就出去工作，跟我們不一樣。』講了很難聽的話。」記者好奇詢問當時被罵什麼？她沉默幾秒才開口，「做妓女。」