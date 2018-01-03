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娛樂

黃若熙從小扛家計憂鬱一年　曹西平賀「憲哥女兒」發片

記者吳維書／台北報導2018/01/03 16:51
▲ 黃若熙《獲得》新專輯發表。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）
▲ 黃若熙《獲得》新專輯發表。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）

「大馬甜心」黃若熙今（3）日舉辦新專輯《獲得》記者會，資深藝人曹西平站台力挺，帶來超大支玩具槍，希望給她勇氣，並祝福她來台發展勇往直前，忘記所有退路。他一見黃若熙立刻笑說，「我還以為是吳宗憲的女兒Sandy發片了，兩個人真的很像。」黃若熙受訪時透露，自己因為很小就出來比賽，國小五年級曾憂鬱一年，後來靠老師的開導跟自己調適才走出。

黃若熙談到新專輯中，與黃明志合作的新歌〈十種自殺的方法〉，她表示，「大家不要被歌名嚇到，這是為了憂鬱患者所創作的歌曲，前陣子跟前輩討論，剛好馬來西亞跟台灣這陣子都有這方面的事件，所以有了這首歌的誕生。」談到憂鬱症，她分享自己的親身經歷，「我在很小的時候有過這經驗，那時候被同學排擠，大家都覺得『妳那麼早就出去工作，跟我們不一樣。』講了很難聽的話。」記者好奇詢問當時被罵什麼？她沉默幾秒才開口，「做妓女。」


▲ 黃若熙《獲得》新專輯發表，曹西平到場站台。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）

提及自己那一年如何走出低潮，黃若熙坦言，「那時候我不敢去學校，一直躲在家，是小學老師救我出來的。小學五年級這種狀況持續了一年，後來自己走出來，有想過不好的念頭，但是沒有行動。大家當時都覺得這件事情沒什麼，只有我在乎，所以我很能體會憂鬱症患者的心情。這件事爸媽到現在都不知道，可能那時也正值青春期，才會有這種感受，現在回想，很感謝那時的老師。」

擁有亮麗外表與開朗笑容的黃若熙，相當有音樂天分，在大馬更有「獎金獵人」之稱，從小到大贏過無數比賽，據她透露家裡總共有532座獎座，但是這樣的她卻有段辛苦童年，媽媽因為生她導致眼盲，爸爸幾年前還中風，家裡開銷每月至少需要台幣8萬元，前幾年家裡生計就全仰賴她，為了多賺一點錢，她18歲還跑去泰國駐唱。記者詢問她來台從新人做起，家人怎麼看？她笑說，「家人覺得，妳以前這麼辛苦，現在應該讓妳過自己喜歡的日子了。」被問在台灣會待多久，她露出開朗笑容，「隨便，如果大家不喜歡我，我就滾回去。」

 

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