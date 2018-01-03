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中央社

北京2017年PM2.5 下降兩成

中央社2018/01/03 16:37
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北3日電）中國北京市環保局今天宣布，2017年北京市細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度為每立方公尺58微克，比2016年下降兩成，已達成大陸中央「大氣十條」的60微克目標。

北京市環境保護局指出，北京空氣品質顯著改善得益於持續的大氣汙染減少排放，以及有利的大氣擴散條件共同作用。

中新社報導，北京市環保局上午舉行2017年全年空氣品質新聞通報會，作以上宣布。

北京市環境保護監測中心副主任劉保獻指出，北京2017年PM2.5年平均濃度為58微克，較2016年下降20.5%；較2013年的90微克下降32微克，降幅達到35.6%，已完成中央「大氣十條」下達的60微克左右的目標。

報導指出，從空氣品質各級分布情況來看，2017年，北京市優良天數有226天，比2016年增加28天；重汙染日23天，比2016年減少16天。

總體上看，2017年，北京PM2.5有9個月的月均濃度為近5年同期最低水準。

劉保獻指出，從大氣汙染擴散條件分析，2017年北京的氣象條件整體有利，表現為逆溫發生頻率較低，空氣較為乾燥，北風頻率較高。尤其是第4季，冷空氣活動頻繁，溫度偏低，發生空氣重汙染過程4次，造成重汙染日5天，明顯低於前兩年水準。

劉保獻總結說，在持續的大氣汙染減少排放、再加上有利的大氣擴散條件共同作用下，2017年北京市空氣品質顯著改善。1070103

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