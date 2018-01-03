罹乾癬全身紅又腫　冬季好發進補要小心

乾癬好發部位通常在頭皮及四肢，皮膚會變粗、變厚、發紅、脫屑，患者除了承受皮膚搔癢、掉屑及疼痛，也要忍受形象及生活品質降低，多數患者和疾病對抗常心力交瘁。

國泰綜合醫院皮膚科主治醫師廖澤源今天在記者會表示，乾癬是一種慢性自體免疫失衡的嚴重「非傳染性」疾病，因免疫系統相關的淋巴細胞不正常增生，導致皮膚反覆發炎。

（中央社記者陳偉婷台北3日電）43歲吳先生罹乾癬，嚴重時全身長紅疹，臉紅像關公，且皮膚過於緊繃，稍拉扯就撕裂、滲血。醫師提醒，冬季是乾癬好發季節，且患者應避免進補，以免病情加重。

吳先生罹患乾癬2年，每次發病總是臉紅如關公，全身紅疹、脫屑、發癢。皮膚患部也會非常緊繃，不管是睡覺摩擦床鋪或平日穿著摩擦衣物，都可能因稍微拉扯就破皮、流血。

乾癬也會對人際產生重大影響，吳先生下午受訪時表示，因皮膚會癢、掉屑，上班時如果搔抓皮膚，桌上可能就有一堆皮屑，且頭皮也會掉屑，同事都不敢接近，甚至會問：「這會不會傳染？」幸好接受了健保給付的生物製劑治療後，皮疹愈來愈淡，生活重回常軌。

藝人李祖寧15歲發病，跟乾癬共處超過30年，她下午在記者會表示，發病時背上、腰部、腿部都很紅腫、脫皮，頭皮屑也像雪花飄落，就算夏天也不敢穿短袖，也無法游泳、泡湯，甚至連按摩都會飽受質疑。

李祖寧說，家人曾帶她試過很多偏方，也擦過很臭的藥膏，吃蛇湯排毒等，完全沒效果。直到接觸乾癬特別門診，口服藥搭配規則照光治療，病灶穩定控制。

廖澤源說，乾癬是全身發炎的疾病，不單是皮膚病，患者身體內部發炎若未受控制，還會衍生肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂症等新陳代謝症候群，甚至會增加中風、心肌梗塞機率，也可能影響關節，導致全身大小關節腫痛、變形。許多病人甚至因難忍疾病痛苦、被他人歧視，有憂鬱、焦慮、自殺意圖。

李祖寧表示，大家應正視乾癬對身體的危害，且不要迷信偏方，一定要接受專業醫師的診斷，並聽從醫囑，規律治療和回診，症狀才能改善。

廖澤源也提醒，冬季是乾癬好發季節，最近門診多很多患者，一問之下發現，有些患者有進補，如吃了薑母鴨、人參、當歸、巴西蘑菇等傳統上認為補氣、增強免疫力的食品，會讓病情「火上加油」。1070103