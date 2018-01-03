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NFL黑豹隊估值23億美元 柯瑞已表態認真思考買進

鉅亨網2018/01/03 16:47
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NFL 待價而沽的卡羅萊納黑豹隊，現已聘請經紀公司 Allen & Co.，來監管球團銷售事宜，整個過程將在球季結束後展開。黑豹隊預計 1 月 7 日對戰紐奧良聖徒隊，開始本季季後賽。

黑豹隊老闆 Jerry Richardson 在 1995 年取得這支擴增球隊，但現正由於性騷擾指控，被 NFL 調查，他在上個月宣布將出售球隊。根據《Forbes》估價，黑豹隊價值 23 億美元。

據《彭博》報導，阿里巴巴執行副主席蔡崇信收購 NBA 布魯克林籃網隊，也是透過 Allen & Co.。蔡崇信取得球隊 49% 股份，推算估值為 23 億美元，在這次交易協議裡，蔡崇信有權在 2021 年買下球隊剩餘股份。

黑豹隊在 1995 年與傑克森維爾美洲虎隊，同時成為 NFL 一員。這支勁旅成軍時間雖短，已經 2 度打進超級盃，6 次獲得分區冠軍，今年球隊也以外卡資格，隊史第 8 次打進季後賽。

目前表態有意接手的買家，包括了目前効力 NBA 金州勇士隊的 Stephen Curry，他從小在北卡羅萊納的夏洛特長大，對家鄉球隊有濃厚的感情。 他不但前兩周已表態，而且強調，他是非常認真在考慮此事。

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