NFL黑豹隊估值23億美元 柯瑞已表態認真思考買進

NFL 待價而沽的卡羅萊納黑豹隊，現已聘請經紀公司 Allen & Co.，來監管球團銷售事宜，整個過程將在球季結束後展開。黑豹隊預計 1 月 7 日對戰紐奧良聖徒隊，開始本季季後賽。

黑豹隊老闆 Jerry Richardson 在 1995 年取得這支擴增球隊，但現正由於性騷擾指控，被 NFL 調查，他在上個月宣布將出售球隊。根據《Forbes》估價，黑豹隊價值 23 億美元。

據《彭博》報導，阿里巴巴執行副主席蔡崇信收購 NBA 布魯克林籃網隊，也是透過 Allen & Co.。蔡崇信取得球隊 49% 股份，推算估值為 23 億美元，在這次交易協議裡，蔡崇信有權在 2021 年買下球隊剩餘股份。