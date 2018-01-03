NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈中山大學PM2.5視界凸顯空汙奇力新：打世界盃併美磊只是剛開始理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

燿華自結11月純益2.72億元 前11月每股純益0

鉅亨網2018/01/03 16:43
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (3) 日應主管機關要求，公布自結去年 11 月營運結果，稅後純益 2.72 億元，月增 40.21%，每股純益 0.47 元，加計燿華先前累計獲利，去年前 11 月稅後純益 4.44 億元，每股純益為 0.79 元。

燿華 11 月營收 21.67 億元，再創歷史新高，月增 18.41%，年增 69.7%；累計前 11 月營收 160.04 億元，年增 41.01%。

燿華 11 月營收為 21.67 億元，是該公司單月營收首度突破 20 億元，也是去年來連續 4 個月創新高。同時，燿華自結 11 月單月稅後純益 2.72 億元，單月獲利超過前 10 月累計獲利。

燿華因汽車雷達板及蘋果 iPhone 板放量出貨，加上新產能開出效益，8 月、9 月 10 月營收連創新高，第 3 季營收 44.19 億元也創新猷，法人估去年第 4 季營收將再創新高。至於 2018 年首季，除了 2 月有春節年假，1 月與 3 月營收展望皆樂觀，預計單季表現也將淡季不淡。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在軟硬結合板設備改善，下半年已明顯發揮效益，預估今年可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額估達 10-15 億元。

此外，燿華正式啟動大陸擴產計畫，大陸新廠落腳在江蘇省南通通州高新園區，已於去年 12 月中旬動土，預計 2020 年投產，月產能達 100 萬平方英呎，一年帶入 60 億元營收。

燿華在江蘇南通新廠占地 220 畝，已經在去年 12 月 16 日動土興建，預計到 2019 年 6 月 30 日完成第一期工廠的廠建，並自 2020 年起投產，月產能達 100 萬平方英呎，預計生產手機用 HDI 板、刷卡機用板，以及汽車用板，另外也會新增軟硬結合板產線。

燿華日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字燿華headline
UC瀏覽器尬Chrome ...〈被動又掀併購〉併美磊提高...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan