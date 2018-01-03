UC瀏覽器尬Chrome 阿里巴巴顛覆Google

中國電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 的 UC 瀏覽器在西方名不見經傳，卻在亞洲主要新興市場顛覆了 Google(GOOG-US) 的領導地位。

在印度、印尼等移動服務不穩定、低端智能手機佔主導地位的地區，用戶認為 UC 瀏覽器表現更好，使其壓倒 Google 的 Chrome 成為最受歡迎的瀏覽器。

印度和印尼屬最後一批尚未開發的大型互聯網市場。據聯合國國際電信聯盟 (ITU) 數據，印度 13 億人口只有 30% 上網，印尼 2.6 億人口僅 25% 上網。這些國家數以億計的首次上網用戶選擇使用 UC 瀏覽器，而不是 Chrome 等美國主要搜尋引擎。當地網民反映，在有限的上網條件下，UC 瀏覽器比 Chrome 更快，佔用內存更小。