奇力新擬併美磊 加速躋身前3大電感廠

透過發行新股的股份轉換方式納入美磊，郭耀井指出，這代表奇力新可加速達標時程，原先預計2019年達到全球電感前3大，加入美磊後，奇力新可加速相關時程。

奇力新營運長郭耀井指出，將美磊納入奇力新集團，奇力新要做產業整合者，要打世界盃，邁向全球電感元件市場前3名。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）奇力新擬透過發行新股的股份轉換方式，取得美磊100%股份，雙方個別營收合計可達新台幣90億元，市占率超過10%，加速邁向全球電感市場前3大。

郭耀井指出，奇力新加上美磊，營收規模接近新台幣90億元，在全球電感市場市占率可達到10%，營收可增加50%，正式進入領先群，與前3大電感大廠領先群差距縮小，在可預期的時間內，達到全球前3名可期。

法人表示，目前全球電感市場規模大約在新台幣850億元左右，其中日系廠商村田製作所（Murata）、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）排名前3大，若要在全球電感市場規模躋身前3大，超過10%以上市占率規模是關鍵。

奇力新和美磊今天下午分別在證交所和櫃買中心舉辦重大訊息說明會，說明由奇力新以發行新股的股份轉換方式，取得美磊100%股權。

換股比例是奇力新以每普通股0.73股換發美磊普通股1股，奇力新將增資發行新股共計約6823萬股給美磊持股股東，雙方預計今年3月1日召開股東臨時會討論此案，暫定7月1日為股份轉換基準日。

股份轉換完成後，美磊將成為奇力新100%持股子公司，在股份轉換基準日終止上櫃，後續將撤銷公開發行。1070103