小王子的冒險旅程 畢業公演贈票社福團體

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）環球科大幼保系「小王子的冒險旅程」公演，小木偶、醜小鴨、美人魚等經典童話故事，將在斗六、嘉義和彰化等地上演，今天校內首演，接下來4場演出並邀社福團體親子同行。

環球科技大學幼保系四年級畢業公演「小王子的冒險旅程」，今年不同往年，邀雲林家扶親子參與，系主任張美鈴今天率8名學生，為學校附設幼兒園首演，並邀請雲林家扶中心親子觀賞。

張美鈴說，環球科大幼保系四年級畢業公演「小王子的冒險旅程」，完全由學生創作編劇，以小王子為主軸，融入小木偶、醜小鴨、美人魚等經典故事。