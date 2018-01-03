鳳飛飛逝世6週年 慈善基金會延續大愛

聲音溫厚的趙彣霖說：「我終於要展開實踐媽媽生前遺願的步伐。在籌備基金會的過程中，翻著許多媽媽參與過的公益活動的資料和照片，突然覺得很想陪著媽媽再經歷那些她生命中的公益旅程，只是再也不可能了。」

基金會的董事長由鳳飛飛的兒子趙彣霖出任，承接母親低調風範，在成立記者會上，趙彣霖僅透過母親生前身影的影片獻聲致意。

（中央社記者汪宜儒台北3日電）「帽子歌后」鳳飛飛生前低調、謙遜又敬業，動人風範長存人心，今天是她逝世6週年，在多位生前好友與60位鳳迷的見證下，正式宣告以她3000萬元遺產成立「鳳飛飛慈善基金會」。

趙彣霖也謙遜表示，「相信媽媽一定會陪著我，看著我，實現她的願望，繼續她的公益心，公益之旅。如果以後我有不懂，不足之處，希望大家能像協助、愛護媽媽生前一樣的繼續指點我，幫助我。在此先謝謝大家，麻煩大家了。」

記者會上，長年替鳳飛飛打理演唱會事務的李明智、資深薩克斯風演奏家林秉宏，以及長期受到鳳飛飛低調資助的母校大溪國小等單位，都應邀出席。

李明智透露，鳳飛飛長年低調從事公益，不願張揚，每場演唱會後都將收入捐出，主要對象都是青少年、中輟生等相關單位，「她一直告訴我們這些身邊的人，只要有能力，一定要去幫助更多人。」

今天的記者會由曾擔任鳳飛飛演唱會記者會的主持人黃韻玲、黃子佼共同主持，地點更特別挑選鳳飛飛生前固定下榻的君悅飯店。

黃子佼回憶，當年鳳飛飛知道主持人是他，特別要求通了電話，「她不是那種上對下要人幹嘛的，她一點架勢也沒有，過程幾乎是話家常，她簡單說了自己想表達的內容，就要我放心發揮，那過程就像家人姐弟在對話，她讓我知道，真正的巨星模樣。」

小時候一下課，還來不及換下制服就會跑去看鳳飛飛錄影、擠在人群搶摸鳳飛飛頭髮，還瘋狂到鳳飛飛老家門口站崗的黃韻玲，憶起鳳飛飛為人處世的溫暖大氣，忍不住還是紅了眼。

黃韻玲說，「第一次在電視上看到她，真的給了自己很大的鼓勵，在我小時候的年代，她是那麼勇於做自己的人，在所有人都穿旗袍當明星的年代，她卻一身中性褲裝。我才知道，噢，原來可以有不同的、有自己的樣子與堅持。」

她還笑說，國中的時候，聽同學說鳳飛飛的頭髮很軟、很好摸，「而且說摸到了還可以許願，那真的是瘋狂，趁著她錄影換裝空檔走下台，我幾乎是騰空著腳跟著人群擠了上去。」1070103