比特幣漲漲漲然後呢？野村說這提振了日本GDP

滙通網今 (3) 日報導，野村證券研究所的分析師表示， 比特幣在 2017 年第四季價格大幅上漲，這可能會刺激日本 2018 年第一季度 GDP 實際增長提升至大概 0.3 個百分點，野村證券認為，日本的比特幣狂潮可能有助於該國的經濟增長。

報導指出，野村分析師 Suimon 和 Kazuki Miyamoto 估計，比特幣產生的財富效應可以促進日本的消費支出增長 232 億日元（合 2.067 億美元），達到 960 億日元（合 8.554 億美元）。

據報導，比特幣在 2017 年 12 月時，一度猛漲了 1900%。根據 Coinbase 提供的數據，數字貨幣最近一次交易價格接近 15000 美元，在過去 12 個月大約增長了 1370%。