樹木擋校門　議員疑新北市政府「虐樹」

斥資九億多的新北市碧華國小老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程，已在去年9月完工，但美中不足的是，位在校門口的兩棵大樹，卻無人聞問疑似被虐待，不但擋住出入更影響整體校園美觀。新北市議員陳啟能3日邀集新北市政府等相關人員及當地人士現場會勘，要求市府給個交代。

「校門口兩棵樹影響學生上下學不說，兩棵樹穴竟然有未達新北市樹木保護自治條例，不得少於一平方公尺的規定。這樣的環境，樹木怎麼可能活得好？！」新北市議員陳啟能接著氣憤地表示：「我們發現樹穴破裂、樹根串出，主管機關應該立即妥善移植，但新北市政府綠美化環境景觀處卻表示自己非移植單位，把責任全推給碧華國小，公務員只想互踢皮球。」