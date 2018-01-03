樹木擋校門　議員疑新北市政府「虐樹」

斥資九億多的新北市碧華國小老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程，已在去年9月完工，但美中不足的是，位在校門口的兩棵大樹，卻無人聞問疑似被虐待，不但擋住出入更影響整體校園美觀。新北市議員陳啟能3日邀集新北市政府等相關人員及當地人士現場會勘，要求市府給個交代。
「校門口兩棵樹影響學生上下學不說，兩棵樹穴竟然有未達新北市樹木保護自治條例，不得少於一平方公尺的規定。這樣的環境，樹木怎麼可能活得好？！」新北市議員陳啟能接著氣憤地表示：「我們發現樹穴破裂、樹根串出，主管機關應該立即妥善移植，但新北市政府綠美化環境景觀處卻表示自己非移植單位，把責任全推給碧華國小，公務員只想互踢皮球。」
「樹木的生長環境以往不被重視、植樹地點及樹穴大小也被忽略造成現在的問題。」前樹黨秘書長李建明表示：「建議將擋住校門口的樹木全樹冠完整的移植到校園或附近的其他地方，並同時改善四周行道樹的樹穴為連續型樹穴，避免未來倒塌危機，影響居民及學生安全。」
對於市府失職部分，新北市議員陳啟能當場要求相關單位必須在過年前，完成樹木移植到適當場所，並還給學童出入安全，並同時兼顧都市綠帶景觀之美感。新北市政府景觀處秘書張振元表示已和三重區公所協調，將會盡速辦理。