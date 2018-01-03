中市總預算未完成　綠營議員籲藍營懸崖勒馬

台中市政府107年總預算審查未完成，民進黨台中市議會黨團表示，因國民黨市議會黨團強力杯葛而擱置未審，確實已嚴重影響民生重大計畫。其中，涉及空汙改善的燃油鍋爐汰換以及推動太陽能發電兩案，自元旦起也確定必須喊停。國民黨之前不是「很關心」空汙議題嗎？喊得比誰都大聲，但對這兩項改善空汙計畫的停擺卻視若無睹。呼籲不要再為杯葛而玉石俱焚，市民的民生與福祉不應政黨之私而「被犧牲」。
民進黨籍議員李天生表示，市府環保局「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」、經發局「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」兩項107年度預算，均因107年總預算未完成審查而擱置。其中，燃油鍋爐排放的廢氣屬固定汙染源，PM2.5排放量占台中總量約32%。汰換為天然氣鍋爐後，可立即減少99%的排放粒狀汙染物，改善空汙的效能相當高，自從市府104年開始補助企業汰換以來，已受到業者與環保專家的高度肯定。
截至去年底，全台中市已有126家業者申請此項補助，包括30大汙染源的烏日啤酒廠等，已有47家完成改用燃氣鍋爐，減少PM2.5排放量相當可觀。對空汙改善也展現初步的成效。
補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫去年之前相關預算均編列在經發局，因成效良好，107年起以3,000萬元額度改編列於環保局擴大辦理，如今隨著總預算擱置，已無法按去年額度暫行動支，勢必影響業者汰換意願，減緩改善空氣品質的速度，受害的最終將是無辜市民的身體健康。
此外，市府也推動太陽能發電普及化，之前推動公有房舍設置太陽光電發電系統、太陽能熱水器補助等措施已有初步成效，希望配合中央「綠能屋頂全民參與行動方案」，在107年編列500多萬元經費，進一步鼓勵民眾設置太陽能板發電，累積市民的力量來減輕對台電的依賴，進而對改善空汙發揮正面的幫助。「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」屬新興計畫，隨著預算被擱置，綠能推廣速度勢必大受影響。
民進黨團表示，政黨應該良性競爭，而非如同國民黨這樣犧牲市民福祉來達成一黨之私；更不應試圖欺瞞大眾，指預算擱置「沒關係」，還可按去年預算額度暫時支應。事實上，包括燃油鍋爐汰換、補助太陽光電發電系統，以及獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓、身障者照顧據點等社福，還有豐原安康段社會住宅管理維護及報修服務等委託案，全部無法按去年額度暫行動支，被迫停擺，事實擺在眼前，國民黨還是認為「沒關係」嗎？呼籲國民黨懸崖勒馬，早日回歸理性審查總預算，別讓市民繼續等下去。