中市總預算未完成　綠營議員籲藍營懸崖勒馬

台中市政府107年總預算審查未完成，民進黨台中市議會黨團表示，因國民黨市議會黨團強力杯葛而擱置未審，確實已嚴重影響民生重大計畫。其中，涉及空汙改善的燃油鍋爐汰換以及推動太陽能發電兩案，自元旦起也確定必須喊停。國民黨之前不是「很關心」空汙議題嗎？喊得比誰都大聲，但對這兩項改善空汙計畫的停擺卻視若無睹。呼籲不要再為杯葛而玉石俱焚，市民的民生與福祉不應政黨之私而「被犧牲」。

民進黨籍議員李天生表示，市府環保局「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」、經發局「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」兩項107年度預算，均因107年總預算未完成審查而擱置。其中，燃油鍋爐排放的廢氣屬固定汙染源，PM2.5排放量占台中總量約32%。汰換為天然氣鍋爐後，可立即減少99%的排放粒狀汙染物，改善空汙的效能相當高，自從市府104年開始補助企業汰換以來，已受到業者與環保專家的高度肯定。