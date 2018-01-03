經濟弱勢外人岐視 中國單親媽媽壓力大

報導指出，與歐美國家不同的是，中國夫妻一旦離婚，通常經濟上屬強勢一方的丈夫不需給予妻子贍養費或補償。若孩子由妻子照顧，丈夫則只需要支付一定的撫養費。

（中央社台北3日電）中國離婚率飆升，不少已婚生子的女性因此成為單親媽媽。但在中國，單親媽媽往往不容易取得足夠的補償，導致生活壓力沉重，缺乏保障，且自己及子女更容易遭到同情及異樣的眼光。

報導說，中國法院斷定撫養費的額度，一般會參照子女實際需要、父母雙方支付能力、當地生活水平等3項。但實際上，大多數參照的則是當地生活水平，基本上每月僅約人民幣600至1000元（新台幣約4600元），在中國兒童教育支出日益攀升下，只是杯水車薪。

北京明航律師事務所創辦人戚連峰表示，歐美有些國家對妻子（或經濟較弱勢的一方）和孩子會有補償，但是在中國完全沒有。儘管在一方生活困難的情況下，另一方可提供暫時性幫助，但僅僅是暫時性的。

戚連峰指出，在中國，對於婚姻過錯方的認定十分謹慎，其中包括對出軌的認定。因此，對過錯方來說，「整體離婚成本非常低」。此外，目前在中國隱藏收入較容易，認定收入多寡及執行債務追討相對困難，也造成單親媽媽財務壓力非常沉重。

此外，中國的單親媽媽不但要面臨工作的挑戰，還要面對來自社會上各方面的壓力及同情的眼光，諸如「「再找個好男人嫁了」等言語上的刺激。而她們的子女，也常在社交、戀愛、就業中遭到歧視，中國不少人開出的擇偶條件，就表明不考慮單親家庭出身者。1070103