伊朗示威美保守派喝采 否定核協議

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國保守派人士對伊朗各地的反政府示威潮大力喝采，藉此明白否定前總統歐巴馬任內對伊朗當局的示好作法。
法新社報導，受總統川普警告伊朗政府「全世界都在看」的發言帶動，數十名共和黨國會議員趕緊讚揚伊朗各城市湧現的抗議人潮。眼前的示威是多年來伊朗政權所遭受最大的考驗。
共和黨籍眾議員布萊克本（Marsha Blackburn）今天推文說：「勇敢的示威者再度揭露出伊朗的殘暴。謝謝你@川普，在他們追求自由時，與他們同在。」
大部分共和黨籍議員反對歐巴馬2015年與伊朗達成的劃時代核協議，其中許多議員為伊朗目前的動亂辯護。
動亂最初起因於伊朗的經濟困境，但迅速轉為反對整個伊朗政權。
參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「與伊朗達成的協議並未發揮作用。」
他表示，示威動亂「告訴我們，歐巴馬為使伊朗政權趨於溫和而放鬆制裁的作法失敗了」。
曾在2016年共和黨總統提名戰挑戰川普的參議員克魯茲（Ted Cruz）說：「伊朗人民要求有自由並終結宗教領導人的恐怖統治。」
「這些示威讓全世界看清，伊朗政權寧可出口並金援恐怖主義，尤其是它在敘利亞、加薩、伊拉克、黎巴嫩和葉門的恐怖主義代理人，也不願致力於滿足自家公民的基本需求。」（譯者：中央社陳妍君）1070103