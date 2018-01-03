伊朗示威美保守派喝采 否定核協議

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國保守派人士對伊朗各地的反政府示威潮大力喝采，藉此明白否定前總統歐巴馬任內對伊朗當局的示好作法。

法新社報導，受總統川普警告伊朗政府「全世界都在看」的發言帶動，數十名共和黨國會議員趕緊讚揚伊朗各城市湧現的抗議人潮。眼前的示威是多年來伊朗政權所遭受最大的考驗。

共和黨籍眾議員布萊克本（Marsha Blackburn）今天推文說：「勇敢的示威者再度揭露出伊朗的殘暴。謝謝你@川普，在他們追求自由時，與他們同在。」

大部分共和黨籍議員反對歐巴馬2015年與伊朗達成的劃時代核協議，其中許多議員為伊朗目前的動亂辯護。