黨產條例有違憲之虞　邱大展籲黨產會立刻停止運作

邱大展表示，這次停止訴訟程序的原因為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」經監察院於106年3月24日聲請司法院大法官釋憲，並由司法院大法官受理審理中，為避免判決適用的法律，將來經司法院大法官宣告違憲，類推適用司法院大法官審理案件法第5條第2項及行政訴訟法第178條之1第1項規定。

國民黨行管會主委邱大展今(3)日召開記者會表示，去年底收到台北高等行政法院裁定書，高等行政法院認為不當黨產處理條例恐有違憲之虞，因此要求在「不當取得財產處理條例聲請釋憲案」作成解釋並公布之前，停止「中投公司及欣裕台公司之全部股權轉移國有處分案」的訴訟程序。邱大展呼籲，黨產會應立即停止運作，待大法官做成解釋後，再檢視其去留。

邱大展說，國民黨去年大量解雇員工後，仍有應付員工的款項未付，經台北市政府勞動局介入協調後，送台北地方法院裁定，並於上個月29日將裁定結果送黨產會，共需再付大量解雇員工費用仍有9.7億元。

邱大展強調，這部分屬於勞工權益及法定義務，希望黨產會體認總統蔡英文所說，勞工是她心頭最軟的一塊，盡快同意運用中投要給國民黨的股利及欣裕台的減資款共12億多元，讓大量被解雇員工能在農曆年前領到款項，過個好年。

另外，對於黨產會將查「中華民國民眾服務總社及其分社」是否為國民黨附隨組織，邱大展說，民眾服務社過去的確與國民黨有些關係，民眾服務總社人員跟黨部有些重疊，但目前全台300個民眾服務社，都是不同的社團法人，如果黨產會要查辦，應該把每一個民眾服務社都請來談，就300個服務社一一辦聽證會，看看各地方的民眾服務社到底是不是國民黨的附隨組織。